DRVO PALO NA IZLETNIKE U KOŠUTNJAKU: Slavili rođendan u letnjikovcu, a onda nastala drama, ima teže povređenih
NEKOLIKO osoba je teže povređeno kad je veliko drvo oko 17 sati palo na grupu izletnika koja je slavila rođendan u beogradskom parku Košutnjaku!
Kako Telegraf nezvanično saznaje, staro stablo je iznenada puklo, a potom palo na drveni letnjikovac gde se nalazila veća grupa izletnika koja je došla na proslavu rođendana jednog mladića. Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače.
Ekipe Hitne pomoći prevezle su četiri povređene osobe u Urgentni centar i navodno jedna od njih ima teže povrede leđa.
(Telegraf.rs)
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