DRVO PALO NA IZLETNIKE U KOŠUTNJAKU: Slavili rođendan u letnjikovcu, a onda nastala drama, ima teže povređenih

NEKOLIKO osoba je teže povređeno kad je veliko drvo oko 17 sati palo na grupu izletnika koja je slavila rođendan u beogradskom parku Košutnjaku!

D.N.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, staro stablo je iznenada puklo, a potom palo na drveni letnjikovac gde se nalazila veća grupa izletnika koja je došla na proslavu rođendana jednog mladića. Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su četiri povređene osobe u Urgentni centar i navodno jedna od njih ima teže povrede leđa.

(Telegraf.rs)