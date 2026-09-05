Nesreće

DRVO PALO NA IZLETNIKE U KOŠUTNJAKU: Slavili rođendan u letnjikovcu, a onda nastala drama, ima teže povređenih

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 09. 2026. u 20:50

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NEKOLIKO osoba je teže povređeno kad je veliko drvo oko 17 sati palo na grupu izletnika koja je slavila rođendan u beogradskom parku Košutnjaku!

ДРВО ПАЛО НА ИЗЛЕТНИКЕ У КОШУТЊАКУ: Славили рођендан у летњиковцу, а онда настала драма, има теже повређених

D.N.

Kako Telegraf nezvanično saznaje, staro stablo je iznenada puklo, a potom palo na drveni letnjikovac gde se nalazila veća grupa izletnika koja je došla na proslavu rođendana jednog mladića. Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače.

Ekipe Hitne pomoći prevezle su četiri povređene osobe u Urgentni centar i navodno jedna od njih ima teže povrede leđa.

(Telegraf.rs)

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