PET OSOBA TEŠKO, A 19 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodile su se 22 saobraćajne nesreće

NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 14. do 16. avgusta, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je pet osoba zadobilo teške, a 19 lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je 13 osoba lakše povređeno.

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Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 630 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 115 vozača i 9 vozila, a zadržano je 16 vozača, 11 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i četiri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Novom Sadu, Gospođincima, Bečeju i Titelu vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.