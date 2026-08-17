PET OSOBA TEŠKO, A 19 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodile su se 22 saobraćajne nesreće
NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 14. do 16. avgusta, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je pet osoba zadobilo teške, a 19 lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je 13 osoba lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 630 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 115 vozača i 9 vozila, a zadržano je 16 vozača, 11 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i četiri zbog nasilničke vožnje.
Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Novom Sadu, Gospođincima, Bečeju i Titelu vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
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