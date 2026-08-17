Nesreće

PET OSOBA TEŠKO, A 19 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu minulog vikenda dogodile su se 22 saobraćajne nesreće

Ljiljana Preradović

17. 08. 2026. u 14:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA putevima u Južnobačkom okrugu minulog vikenda, odnosno od 14. do 16. avgusta, dogodile su se 22 saobraćajne nesreće u kojima je pet osoba zadobilo teške, a 19 lake povrede. U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se deset saobraćajnih nesreća u kojima je 13 osoba lakše povređeno.

ПЕТ ОСОБА ТЕШКО, А 19 ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу минулог викенда догодиле су се 22 саобраћајне несреће

Foto: Profimedia/Bulat Silvia / Alamy

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 630 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 115 vozača i 9 vozila, a zadržano je 16 vozača, 11 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i četiri zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju terete se vozači koji su u Novom Sadu, Gospođincima, Bečeju i Titelu vozili u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva  promila alkohola u organizmu. Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima
Zločin

0 0

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima

NA teritoriji 23 lokalne samouprave danas je bilo aktivno 45 požara na otvorenom prostoru, a i dalje je najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde se požar prostire na više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde najveći izazov predstavlja izrazito nepristupačan i kameni teren, navedeno je u izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

17. 08. 2026. u 20:20

KRVNIČKI TUKLI MLADIĆE U NOVOM BEOGRADU: Traži se višegodišnja kazna zatvora za nasilnike
Hapšenja i istraga

0 0

KRVNIČKI TUKLI MLADIĆE U NOVOM BEOGRADU: Traži se višegodišnja kazna zatvora za nasilnike

POVODOM događaja od 4.jula u Beogradu kada su D.C. i M.J. u parku zadobili telesne povrede, beogradsko Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv V.B. (21), D.R. (rođen 2005. godine) i Đ.M. ( 20) zbog sumnje da su izvršili krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika, protiv N.R. ( 22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo uz člana 349 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i protiv J.B. ( 28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 1 Krivičnog zakonika.

17. 08. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica