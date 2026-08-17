Hapšenja i istraga

UHVAĆENI NA PRIMOPREDAJI KOKAINA: Tužilaštvo podiglo optužnicu za drogu i oružje

Slađana Matić

17. 08. 2026. u 13:29

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv troje okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su u martu ove godine izvršili više krivičnih dela.

УХВАЋЕНИ НА ПРИМОПРЕДАЈИ КОКАИНА: Тужилаштво подигло оптужницу за дрогу и оружје

Foto: MUP

Postoji opravdana sumnja da je Dušan S. 5. marta oko 16.30 časova na teritoriji opštine Čukarica neovlašćeno prodao Milošu M. 200,07 grama kokaina, koji je Miloš M. kupio radi dalje prodaje. Nako obavljene primopredaje, okrivljene su zaustavili policijski službenici PS Čukarica, koji su posmatrali primopredaju, a zatim ih legitimisali, te kod okrivljenog Dušana S. pronašli 14.400 dinara, 200 evra i 100 američkih dolara, jedan mobilni telefon, dok su pregledom njegovog "BMV" pronašli jedan koverat u kojem je bilo 3.470 evra i 74.000 dinara. Prilikom legitimisanja Dušan S. je policiji predao lažnu ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu na drugo ime.

Kod Miloša M. policajci su pronašli kokain koji je kupio, dva mobilna telefona, a u njegovom stanu još 2,45 grama kokaina.

Takođe, postoji opravdana sumnja da su Dušan S. i Nina T. u iznajmljenom stanu u Novom Sadu zajednički, neovlašćeno radi prodaje držali 309,75 grama kokaina, kao i da su nedozvoljeno držali vatreno oružje, njegove delove i municiju u većoj količini. Prilikom pretresa tog stana 5. i 6. marta policija je pored droge pronašla i elektronski aparat za vakumiranje kesa, pištolj marke "valter" sa 8 bojevih metaka od kojih je jedan bio u cevi. Pronađeno je i pet kutija sa po 20 metaka, zatim kutija sa 50 metaka, kutija u kojoj je bio 41 metak i jedna pvc kesa u kojoj je bilo upakovano 100 metaka. Pronađeno je i 33.500 evra, dva mobilna telefona, kao i dve vagice za precizno merenje.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Dušanu S. i Milošu M. na teret se stavlja po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a Dušanu S. i krivično delo Falsifikovanje isprave.

Takođe, Dušanu S. i Nini T. se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Milošu M. produži pritvor, a Dušanu S. da odredi pritvor, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Takođe je predloženo da se od okrivljenih, pored osnovne kazne za izvršena krivična dela, izrekne mera bezbednosti oduzimanje predmeta i to opojne droge, oružja i municije i predmeta koji služe za izvršenje krivičnih dela, kao i da se od Dušana S. oduzme  3.470 evra, 74.000 dinara, 14.400 dinara, 200 evra i 100 dolara, a od Nine T. 33.500 evra.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima
Zločin

0 0

OPERATIVNI ŠTAB: U Srbiji danas 45 požara, najteža situacija u Deliblatskoj peščari i na Stolovima

NA teritoriji 23 lokalne samouprave danas je bilo aktivno 45 požara na otvorenom prostoru, a i dalje je najteža situacija u Deliblatskoj peščari, gde se požar prostire na više od 3.500 hektara, kao i na planini Stolovi kod Kraljeva, gde najveći izazov predstavlja izrazito nepristupačan i kameni teren, navedeno je u izveštaju koji su nadležni organi dostavili Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije.

17. 08. 2026. u 20:20

KRVNIČKI TUKLI MLADIĆE U NOVOM BEOGRADU: Traži se višegodišnja kazna zatvora za nasilnike
Hapšenja i istraga

0 0

KRVNIČKI TUKLI MLADIĆE U NOVOM BEOGRADU: Traži se višegodišnja kazna zatvora za nasilnike

POVODOM događaja od 4.jula u Beogradu kada su D.C. i M.J. u parku zadobili telesne povrede, beogradsko Treće osnovno javno tužilaštvo je podnelo optužni predlog protiv V.B. (21), D.R. (rođen 2005. godine) i Đ.M. ( 20) zbog sumnje da su izvršili krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika, protiv N.R. ( 22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Učestvovanje u grupi lica koja je izvršila krivično delo uz člana 349 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i protiv J.B. ( 28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz člana 333 stav 1 Krivičnog zakonika.

17. 08. 2026. u 17:27

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica