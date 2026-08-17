UHVAĆENI NA PRIMOPREDAJI KOKAINA: Tužilaštvo podiglo optužnicu za drogu i oružje
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv troje okrivljenih zbog postojanja opravdane sumnje da su u martu ove godine izvršili više krivičnih dela.
Postoji opravdana sumnja da je Dušan S. 5. marta oko 16.30 časova na teritoriji opštine Čukarica neovlašćeno prodao Milošu M. 200,07 grama kokaina, koji je Miloš M. kupio radi dalje prodaje. Nako obavljene primopredaje, okrivljene su zaustavili policijski službenici PS Čukarica, koji su posmatrali primopredaju, a zatim ih legitimisali, te kod okrivljenog Dušana S. pronašli 14.400 dinara, 200 evra i 100 američkih dolara, jedan mobilni telefon, dok su pregledom njegovog "BMV" pronašli jedan koverat u kojem je bilo 3.470 evra i 74.000 dinara. Prilikom legitimisanja Dušan S. je policiji predao lažnu ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu na drugo ime.
Kod Miloša M. policajci su pronašli kokain koji je kupio, dva mobilna telefona, a u njegovom stanu još 2,45 grama kokaina.
Takođe, postoji opravdana sumnja da su Dušan S. i Nina T. u iznajmljenom stanu u Novom Sadu zajednički, neovlašćeno radi prodaje držali 309,75 grama kokaina, kao i da su nedozvoljeno držali vatreno oružje, njegove delove i municiju u većoj količini. Prilikom pretresa tog stana 5. i 6. marta policija je pored droge pronašla i elektronski aparat za vakumiranje kesa, pištolj marke "valter" sa 8 bojevih metaka od kojih je jedan bio u cevi. Pronađeno je i pet kutija sa po 20 metaka, zatim kutija sa 50 metaka, kutija u kojoj je bio 41 metak i jedna pvc kesa u kojoj je bilo upakovano 100 metaka. Pronađeno je i 33.500 evra, dva mobilna telefona, kao i dve vagice za precizno merenje.
Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, Dušanu S. i Milošu M. na teret se stavlja po jedno krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a Dušanu S. i krivično delo Falsifikovanje isprave.
Takođe, Dušanu S. i Nini T. se na teret stavljaju krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu.
Tužilaštvo je predložilo sudu da Milošu M. produži pritvor, a Dušanu S. da odredi pritvor, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu.
Takođe je predloženo da se od okrivljenih, pored osnovne kazne za izvršena krivična dela, izrekne mera bezbednosti oduzimanje predmeta i to opojne droge, oružja i municije i predmeta koji služe za izvršenje krivičnih dela, kao i da se od Dušana S. oduzme 3.470 evra, 74.000 dinara, 14.400 dinara, 200 evra i 100 dolara, a od Nine T. 33.500 evra.
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