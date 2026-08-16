VATRENA STIHIJA NE POSUSTAJE: Vetar počeo da širi požar u Deliblatskoj peščari
U DELIBLATSKOJ peščari vetar je počeo da širi požar na više strana, naročito prema severozapadu, rekao je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i dodao da će uskoro na lokaciju stići helikopteri koji će pokušati da spreče širenje požara.
-Usled veoma jakog vetra, situacija se veoma brzo iskomplikovala. Vetar je počeo da širi požar na maltene sve strane, naročito prema severu, severozapadu, ovamo gde nadljudskim naporima naši vatrogasci, spasioci, pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava i meštani, gledaju da sprečavaju razvoj požara na strani koja je faktički s druge strane požarišta. Došlo je do prebacivanja usled neverovatno jakog vetra ovih ogromnih protivpožarnih proseka koje smo napravili. Za par minuta će ovde stići i helikopter i da probamo da ga zaustavimo, kazao je Čaušić za Tanjug.
Kako je rekao, naselja nisu ugrožena.
"Usled ovakvog vetra nikad ne znate kada možemo doći u situaciju da branimo naselja. Tu smo, svi daju sve od sebe da ovu situaciju na ovom delu Deliblatske peščare vratimo pod kontrolu", dodao je Čaušić.
sputnikportal.rs
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