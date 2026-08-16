Nesreće

VATRENA STIHIJA NE POSUSTAJE: Vetar počeo da širi požar u Deliblatskoj peščari

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 15:32

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U DELIBLATSKOJ peščari vetar je počeo da širi požar na više strana, naročito prema severozapadu, rekao je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić i dodao da će uskoro na lokaciju stići helikopteri koji će pokušati da spreče širenje požara.

ВАТРЕНА СТИХИЈА НЕ ПОСУСТАЈЕ: Ветар почео да шири пожар у Делиблатској пешчари

Foto: Foto Tanjug

-Usled veoma jakog vetra, situacija se veoma brzo iskomplikovala. Vetar je počeo da širi požar na maltene sve strane, naročito prema severu, severozapadu, ovamo gde nadljudskim naporima naši vatrogasci, spasioci, pripadnici Dobrovoljnih vatrogasnih društava i meštani, gledaju da sprečavaju razvoj požara na strani koja je faktički s druge strane požarišta. Došlo je do prebacivanja usled neverovatno jakog vetra ovih ogromnih protivpožarnih proseka koje smo napravili. Za par minuta će ovde stići i helikopter i da probamo da ga zaustavimo, kazao je Čaušić za Tanjug.

Kako je rekao, naselja nisu ugrožena.

"Usled ovakvog vetra nikad ne znate kada možemo doći u situaciju da branimo naselja. Tu smo, svi daju sve od sebe da ovu situaciju na ovom delu Deliblatske peščare vratimo pod kontrolu", dodao je Čaušić.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - ŽENA UBILA MUŽA NA ČUKARICI: Prvi snimci sa mesta zločina

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NIŠTA OD MEDALJE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva

NIŠTA OD MEDALjE: Angelina Topić podbacila u finalu Evropskog prvenstva