PRETUČEN RADNIK OBEZBEĐENJA "FUTOŠKE PIJACE" : Policija u potrazi za napadačima

NA „Futoškoj pijaci“ u Novom Sadu, koja se nalazi na uglu Bulevara oslobođenja i Jevrejske ulice, rano jutros fizički je napadnut radnik čuvarske službe.

JKP "Tržnica"

Kako u saopštenju potvrđuju u Javnom komunalnom preduzeću „Tržnica“, radnik obezbeđenja je, obavljajući svoje redovne radne zadatke i nakon što je nepoznata lica upozorio da napuste prostor pijace, bio fizički napadnut.

- Tom prilikom zadobio je telesne povrede, nakon čega mu je ukazana hitna medicinska pomoć, a o celom događaju je odmah obaveštena policija, koja je izvršila uviđaj i preduzela mere iz svoje nadležnosti. JKP „Tržnica“ pruža punu podršku svom zaposlenom i želi mu brz i uspešan oporavak. Istovremeno, očekujemo da nadležni državni organi u najkraćem roku identifikuju i procesuiraju odgovorne za ovaj napad, jer je svaki vid nasilja nad zaposlenima koji savesno obavljaju svoj posao apsolutno nedopustiv- kaže se u saopštenju JKP „Tržnica“.

Bezbednost zaposlenih, zakupaca i svih posetilaca novosadskih pijaca predstavlja jedan od naših najvažnijih prioriteta. JKP „Tržnica“ će nastaviti da sarađuje sa nadležnim institucijama kako bi se obezbedilo sigurno okruženje na svim pijacama kojima upravlja.