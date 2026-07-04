Hapšenja i istraga

FILMSKO HAPŠENJE U CENTRU BEOGRADA: Pištoljem lupao u šoferku, pa se posekao i krvlju potpisao klan na haubi žrtve

Ana Đokić

04. 07. 2026. u 19:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU za grad Beograd, u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su pripadnika "vračarskog klana" N.M. (31) iz Beograda osumnjičenog da je u petak, 3. jula, motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu, saopšteno je danas iz MUP-a.

ФИЛМСКО ХАПШЕЊЕ У ЦЕНТРУ БЕОГРАДА: Пиштољем лупао у шоферку, па се посекао и крвљу потписао клан на хауби жртве

Foto: Deposit/ londondeposit/ zeferli@gmail.com

Osumnjičeni je potom pištoljem udarao u vetrobransko staklo auta i tom prlikom se i posekao. N.M. je zatim na haubi tog vozila svojom krvlju, ispisao "VR", a potom se udaljio sa lica mesta.

Osumnjičeni se tereti da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke

Komfor po meri klijenata: Nova linija paketa ALTA banke