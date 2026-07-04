FILMSKO HAPŠENJE U CENTRU BEOGRADA: Pištoljem lupao u šoferku, pa se posekao i krvlju potpisao klan na haubi žrtve
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i PU za grad Beograd, u saradnji sa BIA i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu uhapsili su pripadnika "vračarskog klana" N.M. (31) iz Beograda osumnjičenog da je u petak, 3. jula, motociklom preprečio put jednom građaninu, prišao njegovom vozilu i uperio pištolj u njegovom pravcu, saopšteno je danas iz MUP-a.
Osumnjičeni je potom pištoljem udarao u vetrobransko staklo auta i tom prlikom se i posekao. N.M. je zatim na haubi tog vozila svojom krvlju, ispisao "VR", a potom se udaljio sa lica mesta.
Osumnjičeni se tereti da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti i nasilničko ponašanje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Tanjug)
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