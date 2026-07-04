NEZAPAMĆENA PLJAČKA NA STAROM GRADU: Troje dece provalilo u piceriju, policija ih uhvatila na delu

PRAVA filmska scena dogodila se sinoć na Starom gradu u Beogradu, a gde su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke u piceriji, prenose mediji.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u poznatu piceriju na Starom gradu koja je bila zaključana.

Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji koja se ubrzo pojavila na mesto događaja i unutar picerije uhapsila trojicu maloletnika.

Prema daljim saznanjima, dečaci su sve priznali, a u džepovima im je pronađeno oko 4.000 dinara.

(Telegraf)