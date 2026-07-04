NEZAPAMĆENA PLJAČKA NA STAROM GRADU: Troje dece provalilo u piceriju, policija ih uhvatila na delu
PRAVA filmska scena dogodila se sinoć na Starom gradu u Beogradu, a gde su trojica maloletnika uhapšena nakon nezapamćene pljačke u piceriji, prenose mediji.
Trojica dečaka, dvojica od 14 i jedan od 13 godina, došli su na ideju da kroz prozor provale u poznatu piceriju na Starom gradu koja je bila zaključana.
Međutim, ceo događaj video je jedan muškarac koji je slučaj odmah prijavio policiji koja se ubrzo pojavila na mesto događaja i unutar picerije uhapsila trojicu maloletnika.
Prema daljim saznanjima, dečaci su sve priznali, a u džepovima im je pronađeno oko 4.000 dinara.
(Telegraf)
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