TRAGEDIJA KOD BANJE KOVILJAČE: Poginula dvojica mladića (18), automobil se zakucao u drvo

DVOJICA osamnaestogodišnjaka iz Banje Koviljače jutros su izgubili život, u udesu koji se na putu Banja Koviljača Loznica kod Mazalove stanice, potvrđeno je Novostima u policiji.

Foto: V. Mitrić

Automobil u kom su bili udario je u drvo. Silina udarca je bila tolika da su na mestu događaja od teških povreda izdahnuli.

Foto: V. Mitrić

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici uradio je uviđaj i naredio obdukciju.