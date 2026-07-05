Nesreće

TRAGEDIJA KOD BANJE KOVILJAČE: Poginula dvojica mladića (18), automobil se zakucao u drvo

В. Митрић

05. 07. 2026. u 09:42

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DVOJICA osamnaestogodišnjaka iz Banje Koviljače jutros su izgubili život, u udesu koji se na putu Banja Koviljača Loznica kod Mazalove stanice, potvrđeno je Novostima u policiji.

ТРАГЕДИЈА КОД БАЊЕ КОВИЉАЧЕ: Погинула двојица младића (18), аутомобил се закуцао у дрво

Foto: V. Mitrić

Automobil u kom su bili udario je u drvo. Silina udarca je bila tolika da su na mestu događaja od teških povreda izdahnuli.

Foto: V. Mitrić

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Loznici uradio je uviđaj i naredio obdukciju.

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