AUTOBUS PUN PUTNIKA SLETEO SA PUTA KOD BAČKE TOPOLE: Vraćali se sa Hvara, pa završili u bolnici

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se jutros oko osam časova dogodila na auto-putu u blizini Bačke Topole povređeno je 12 osoba nakon što je autobus sleteo sa kolovoza.

Foto: I. Marinković

Kako je potvrđeno za Subotica.com, autobus se kretao iz pravca Novog Sada ka Horgošu, kada je sleteo sa auto-puta. Sedam osoba zadobilo je teške telesne povrede dok je petoro putnika lakše povređeno. Putnici kojima je bila potrebna medicinska pomoć zbrinuti su u Opštoj bolnici u Subotici dok je minimalno jedna osoba zbog težine povreda transportovana za Beograd.

Na mestu saobraćajke obavljen je uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sletanja autobusa sa puta.

Prema nezvaničnim saznanjima, autobus je prevozio putnike sa Hvara i na put je krenuo juče oko 16.30 časova. Nešto posle osam časova jutros nedaleko od Bačke Topole i svega nekoliko desetina kilometara od krajnjeg odredišta, sleteo je sa auto-puta.

U autobusu je bilo 17 putnika koji su trebalo da izađu u Subotici.

(Subotica.com)