AUTOBUS PUN PUTNIKA SLETEO SA PUTA KOD BAČKE TOPOLE: Vraćali se sa Hvara, pa završili u bolnici
U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se jutros oko osam časova dogodila na auto-putu u blizini Bačke Topole povređeno je 12 osoba nakon što je autobus sleteo sa kolovoza.
Kako je potvrđeno za Subotica.com, autobus se kretao iz pravca Novog Sada ka Horgošu, kada je sleteo sa auto-puta. Sedam osoba zadobilo je teške telesne povrede dok je petoro putnika lakše povređeno. Putnici kojima je bila potrebna medicinska pomoć zbrinuti su u Opštoj bolnici u Subotici dok je minimalno jedna osoba zbog težine povreda transportovana za Beograd.
Na mestu saobraćajke obavljen je uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sletanja autobusa sa puta.
Prema nezvaničnim saznanjima, autobus je prevozio putnike sa Hvara i na put je krenuo juče oko 16.30 časova. Nešto posle osam časova jutros nedaleko od Bačke Topole i svega nekoliko desetina kilometara od krajnjeg odredišta, sleteo je sa auto-puta.
U autobusu je bilo 17 putnika koji su trebalo da izađu u Subotici.
(Subotica.com)
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