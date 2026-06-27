Nesreće

AUTOBUS PUN PUTNIKA SLETEO SA PUTA KOD BAČKE TOPOLE: Vraćali se sa Hvara, pa završili u bolnici

Ana Đokić

27. 06. 2026. u 22:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SAOBRAĆAJNOJ nesreći koja se jutros oko osam časova dogodila na auto-putu u blizini Bačke Topole povređeno je 12 osoba nakon što je autobus sleteo sa kolovoza.

АУТОБУС ПУН ПУТНИКА СЛЕТЕО СА ПУТА КОД БАЧКЕ ТОПОЛЕ: Враћали се са Хвара, па завршили у болници

Foto: I. Marinković

Kako je potvrđeno za Subotica.com, autobus se kretao iz pravca Novog Sada ka Horgošu, kada je sleteo sa auto-puta. Sedam osoba zadobilo je teške telesne povrede dok je petoro putnika lakše povređeno. Putnici kojima je bila potrebna medicinska pomoć zbrinuti su u Opštoj bolnici u Subotici dok je minimalno jedna osoba zbog težine povreda transportovana za Beograd.

Na mestu saobraćajke obavljen je uviđaj, a istraga će utvrditi sve okolnosti pod kojima je došlo do sletanja autobusa sa puta.

Prema nezvaničnim saznanjima, autobus je prevozio putnike sa Hvara i na put je krenuo juče oko 16.30 časova. Nešto posle osam časova jutros nedaleko od Bačke Topole i svega nekoliko desetina kilometara od krajnjeg odredišta, sleteo je sa auto-puta.

U autobusu je bilo 17 putnika koji su trebalo da izađu u Subotici.

(Subotica.com)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?

Kako je Kalenić pijaca izabrana među najlepše na svetu?