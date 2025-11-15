POZNATO STANJE PILOTA KOJI JE POVREĐEN KOD SUBOTICE: Sportski avion "pajper" srušio se prilikom sletanja, nastavlja se uviđaj

KOPILOT je poginuo dok je pilot zadobio teške povrede u padu sportskog aviona kod Subotice, juče posle podne.

Foto: MUP

Prilikom sletanja na bikovački sportski aerodrom kod Subotice, juče oko 17 časova srušio se sportski avion "pajper" sa dva člana posade, potvrđeno je u Policijskoj upravi u Subotici.

Prilikom pada letelice poginuo je kopilot Z.S. iz Bajše, dok je pilot F.K. zadobio teške telesne povrede, navode u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

Foto: MUP

Povređeni pilot primljen je juče u subotičku bolnicu sa višestrukim prelomima, ali je ovog jutra u stabilnom stanju.

Uviđaj je obavljen na mestu pada letelice, u ataru oko dva kilometra od aerodroma "Bikovo".

U Osnovnom tužilaštvu u Subotici kažu da će se uviđaj nastaviti danas sa predstavnicima Direktorata za civilno vazduhoplovstvo.

Za sada nije poznat uzrok pada sportskog aviona kod Subotice.

(RTS)

BONUS VIDEO - Auto uleteo na pešake na Banjici, ima povređenih