POŽAR NA ČUKARICI: Jedna osoba stradala
Na LAZAREVAČKOM drumu u beogradskom naselju Čukarica jutros oko tri sata izbio je požar, pri čemu su gorele barake, a iz Hitne pomoći je Tanjugu rečeno da su ekipe te službe na licu mesta konstatovale smrt jedne osobe.
Kako je navedeno, ekipe Hitne pomoći su intervenisale u Ulici Endija Vorhola bb, a drugih povređenih nema.
RTS je ranije jutros javio da su vatrogasne ekipe na terenu i da je intervencija gašenja požara u toku.
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)