POŽAR NA ČUKARICI: Jedna osoba stradala

Na LAZAREVAČKOM drumu u beogradskom naselju Čukarica jutros oko tri sata izbio je požar, pri čemu su gorele barake, a iz Hitne pomoći je Tanjugu rečeno da su ekipe te službe na licu mesta konstatovale smrt jedne osobe.

D. Novković

Kako je navedeno, ekipe Hitne pomoći su intervenisale u Ulici Endija Vorhola bb, a drugih povređenih nema.

RTS je ranije jutros javio da su vatrogasne ekipe na terenu i da je intervencija gašenja požara u toku.

