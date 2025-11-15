Nesreće

POŽAR NA ČUKARICI: Jedna osoba stradala

В.Н.

15. 11. 2025. u 08:02

Na LAZAREVAČKOM drumu u beogradskom naselju Čukarica jutros oko tri sata izbio je požar, pri čemu su gorele barake, a iz Hitne pomoći je Tanjugu rečeno da su ekipe te službe na licu mesta konstatovale smrt jedne osobe.

ПОЖАР НА ЧУКАРИЦИ: Једна особа страдала

D. Novković

Kako je navedeno, ekipe Hitne pomoći su intervenisale u Ulici Endija Vorhola bb, a drugih povređenih nema.

RTS je ranije jutros javio da su vatrogasne ekipe na terenu i da je intervencija gašenja požara u toku.

 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%

Štednja u Unicredit Banci uz kamatnu stopu od čak 3,60%