POGINUO POLICAJAC: Stravična nesreća u Novom Sadu

V.N.

14. 11. 2025. u 21:07

PRIPADNIK MUP Srbije poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila oko 19.30 časova kod aerodroma na Čeneju u Novom Sadu.

ПОГИНУО ПОЛИЦАЈАЦ: Стравична несрећа у Новом Саду

Foto: Shutterstock

Policajac, koji je nastradao bio je van dužnosti.

Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihova ekipa je izašla na lice mesta po prvom prioritetu, mogli su samo da konstatuju smrt.

(Informer)

