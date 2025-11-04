Nesreće

DEVOJČICU (9) UDARIO AUTO: Nesreća kod škole u Beogradu

В. Н.

04. 11. 2025. u 09:19

KOD Osnovne škole "Nikola Tesla" u Rakovici jutros oko 8 sati udarena je devojčica (9).

Foto: Shutterstock

Nezgoda se dogodila na obeleženom pešačkom prelazu.

Prema rečima svedoka, dete je prelazilo ulicu.

Kolima je udario vozač (79).

(Telegraf)

