DEVOJČICU (9) UDARIO AUTO: Nesreća kod škole u Beogradu
KOD Osnovne škole "Nikola Tesla" u Rakovici jutros oko 8 sati udarena je devojčica (9).
Nezgoda se dogodila na obeleženom pešačkom prelazu.
Prema rečima svedoka, dete je prelazilo ulicu.
Kolima je udario vozač (79).
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
