TRAGEDIJA KOD VRANJA: Sin vozio majku traktorom, poginula kada su se prevrnuli

S. K.

03. 09. 2025. u 14:33 >> 14:34

TRAGIČAN ishod nesreće na jugu Srbije.

ТРАГЕДИЈА КОД ВРАЊА: Син возио мајку трактором, погинула када су се преврнули

Foto: A.Sahalić

U saobraćajnoj nesreći u Golemom Selu kod Vranja u utorak, 2. septembra, poginula je 68-godišnja žena. 

Ona je smrtno stradala kada se prevrnuo traktor na kom se prevozila, saznaje Tanjug. 

Vozilom je upravljao njen sin. 

(Tanjug)
 

