TRAGEDIJA KOD VRANJA: Sin vozio majku traktorom, poginula kada su se prevrnuli
TRAGIČAN ishod nesreće na jugu Srbije.
U saobraćajnoj nesreći u Golemom Selu kod Vranja u utorak, 2. septembra, poginula je 68-godišnja žena.
Ona je smrtno stradala kada se prevrnuo traktor na kom se prevozila, saznaje Tanjug.
Vozilom je upravljao njen sin.
(Tanjug)
