SUD u Belgiji, nakon trećeg suđenja i odluke porote, pravosnažno je oslobodio biznismena Andriju Draškovića optužbi za ubistvo Envera Hadrija, predsednika Komiteta za odbranu ljudskih prava, 25. februara 1990. godine.

Foto: I. Marinković

Drašković je oslobođen posle više od dve decenije sudskih postupaka, u kojima je, prethodno, dva puta bio osuđen na kaznu doživotnog zatvora. Treće suđenje održano je tokom prošle nedelje i Drašković je u njemu učestvovao putem video-konferencijske veze iz Specijalnog suda u Beogradu.

Hadri je ubijen iz vatrenog oružja, 25. februara 1990. u Briselu, u opštini Sen Žil, dok je u svom automobilu čekao zeleno svetlo na semaforu. Prema iskazima svedoka, napadači su pratili njegov automobil, a kada se zaustavio na semaforu, drugo vozilo je stalo uz njegovo. Osoba koja je bila na mestu suvozača, kroz prozor je ispalila hice direktno u Hadrija.

Drašković je pred sudom tvrdio da ni na koji način nije učestvovao u organizaciji ili izvršenju ubistva. Odbrana je ukazivala da nema nijednog materijalnog dokaza da je on u vreme zločina bio u Briselu. Nakon što je održano treće suđenje, porotnici su, kako prenose belgijski mediji, zaključili da nema dovoljno dokaza da se Draškovićevo učešće utvrdi van razumne sumnje, zbog čega je pravosnažno oslobođen.

Za umešanost u ubistvo Hadrija, vodio se postupak i protiv Veselina Vukotića i Božidara Spasića, koji su takođe bili osuđeni na doživotni zatvor.