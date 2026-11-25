ŠEF poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" i lider opozicije Aleksandar Vučić gostuje na Informer TV.

Foto: printskrin TV Informer

Foto: printskrin TV Informer

- O sramnom hapšenju Dragana J. Vučićevića i teroru koji su uveli u zemlju, kao i o bestijalnom divljanju kriminalaca po Srbiji, govoriću večeras za Informer TV u 21 čas - napisao je ranije Vučić.

Podsetimo, glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević uhapšen je ovog jutra i to neposredno ispred zgrade Informera. Dragana J. Vučićevića su na 50 metara od zgrade naše televizije presreli organi reda i odveli u policijsku stanicu Voždovac.

Vučić ističe da ne pamti da se ovako loše osećao.

- Moja obaveza je da budem večeras sa vama - kazao je Vučić.

Vučić je naveo da je proučio rešenje o zadržavanju Vučićevića i da smatra da ono predstavlja ozbiljan problem.

– Pogledao sam dobro rešenje koje je dobio Dragan. To se nije dešavalo ni u 20, a kamoli u 21. veku – rekao je Vučić.

On je istakao da Vučićeviću na teret nisu stavljena krivična dela povezana sa korupcijom ili drugim oblicima kriminala, već njegove javne izjave.

– Dragana J. Vučićevića ne gone zbog kriminala, ne gone ga zbog korupcije, ne gone ga zato što je nepošten. Gone ga zato što je nešto govorio. To se u savremenom svetu naziva verbalni delikt – izjavio je Vučić.

Dodao je da su i pojedini novinari koji se politički ne slažu sa Vučićevićem ukazali na sporne okolnosti njegovog hapšenja.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da je bio zgrožen reakcijom poslanika parlamentarne većine koji su aplauzom pozdravili vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića.

Vučić je kritikovao i konferenciju za medije predstavnika „Studentske liste“, navodeći da su hapšenje Vučićevića predstavili kao dobru vest. On je izneo tvrdnju da takva reakcija otvara pitanje njihove moguće povezanosti sa postupkom protiv urednika Informera.

– Ja sam danas bio užasnut njihovom reakcijom u Narodnoj skupštini. Povrh takve reakcije, imali ste i njihovu konferenciju za novinare. Njihova odluka bila je da kažu da je hapšenje Dragana J. Vučićevića bila blagovest – rekao je Vučić.

Posebno se osvrnuo na činjenicu da je u skupštinskoj sali bio prisutan Vučićevićev sin Vukašin.

– Tu je bio najstariji sin, Vukašin. Gledate jednog hrabrog dečaka koji neće sebe da prikazuje kao žrtvu, koji mirno gleda, pogledom uprtim u njih, i ne može da veruje da mu tapšu dok ja saopštavam vest da su mu oca uhapsili – izjavio je Vučić.

On je naveo i da se ranije tokom skupštinske sednice izvinio javnosti zbog uvredljive reči koju je upotrebio obraćajući se poslanicima.

– Danas mi je izletela jedna reč, posle sam se izvinio, pre svega celokupnoj javnosti, jer ne priliči nekome ko je šef poslaničke grupe da mu izleti ta reč – rekao je Vučić, navodeći da je poslanike nazvao „kretenima“.

Aleksandar Vučić: "Poslanici Studentske liste aplaudirali na vest o hapšenju Dragana J. Vučićevića PRED NJEGOVIM SINOM! To ne samo da su kreteni, to su neljudi i bolesnici!" https://t.co/QJQL8YhTYZ — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) November 25, 2026

Vučić je poručio i da smatra da će odgovorni za postupke koje kritikuje jednog dana morati da odgovaraju.

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da tužilaštvo zatraži određivanje pritvora glavnom uredniku Informera Draganu J. Vučićeviću, ocenjujući da za takvu odluku ne postoje opravdani razlozi.

Vučić je ponovio da hapšenje Vučićevića smatra postupkom zbog javno izgovorene reči i optužio nadležne za nejednako postupanje prema različitim medijima.

– Nikada to nisu hteli da urade ni sa kim. Nije im palo na pamet, ni sa N1, ni sa Novom S, koji su izgovarali stotinu puta gore stvari. Nikada nijedan postupak nije pokrenut. A ovde će tužilac zatražiti pritvor – rekao je Vučić.

On je naveo da očekuje da se kao razlozi za pritvor navedu mogućnost uticaja na svedoke i uznemirenje javnosti, ali je ocenio da takvi argumenti ne bi bili opravdani.

– I to će da vam kažu zbog uticaja na svedoke. Kakve svedoke? I naravno, zbog uznemirenja javnosti. Ne mogu da kažu da će da beži iz zemlje, pošto svi znaju da neće da beži – izjavio je Vučić.

Izneo je i tvrdnju da bi zadržavanje Vučićevića u pritvoru omogućilo Regulatornom telu za elektronske medije (REM) da nastavi postupke usmerene protiv televizije Informer.

Govoreći o porodici uhapšenog urednika, Vučić je rekao da ga je posebno pogodio susret sa njegovim najbližima.

– Večeras će i mali Stepa, najmlađi, i Mihajlo, i Marija, i Vukašin da spavaju bez oca, samo zato što se njegove reči nekome nisu dopale – rekao je Vučić.

Oštro kritikovao odluku o odbacivanju krivične prijave protiv Gruhonjića

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da smatra da u Srbiji postoje različiti kriterijumi u postupanju prema javnim ličnostima, osvrćući se na hapšenje Dragana J. Vučićevića i odbacivanje krivične prijave protiv novinara Dinka Gruhonjića.

Vučić je komentarisao odluku o odbacivanju prijave zbog Gruhonjićeve izjave o pretvaranju crkava u pabove, navodeći da je kao obrazloženje navedeno to što je izjava data u Dubrovniku, odnosno u Hrvatskoj.

– Živimo u zemlji u kojoj će svi oni koji žele nešto da kažu i urade protiv srpskog naroda biti slavljeni, a svi oni koji se bore za srpski narod biće prokazani, hapšeni, šikanirani i maltretirani – rekao je Vučić.

On je ocenio da reakcije pojedinih hrvatskih, crnogorskih i albanskih medija na hapšenje Vučićevića pokazuju različite političke stavove prema tom događaju.

Vučić je naveo i da smatra da u Srbiji postoji atmosfera straha zbog koje pojedinci ne žele javno da iznesu svoje mišljenje.

– Ja razumem koliko su ljudi danas uplašeni. Ovakav teror u Srbiji nije postojao od 1945. godine – izjavio je Vučić.

Dodao je da, prema njegovom mišljenju, ni svi građani koji podržavaju parlamentarnu većinu ne odobravaju hapšenje glavnog urednika Informera.

Kritike na račun RTS-a: Tvrdi da javni servis ne omogućava da se čuje druga strana

Lider opozicije kritikovao je večeras rad Radio-televizije Srbije, navodeći da javni servis ne obezbeđuje ravnopravnu zastupljenost različitih političkih stavova.

Vučić je izjavio da poznaje nekoliko građana koji su glasali za sadašnju parlamentarnu većinu, ali da su, prema njegovim rečima, nezadovoljni pojedinim potezima vlasti i dešavanjima u Narodnoj skupštini.

Govoreći o RTS-u, tvrdio je da su predstavnici njegove političke opcije spremni da gostuju u emisijama javnog servisa, ali pod uslovom da razgovori budu emitovani uživo.

– Hoće Vučić, ali uživo, ma koliko da traje. Ne možemo, ne možemo uživo, ne možemo da pustimo ni minut. To je jedini uslov njima, da ne bude uživo – rekao je Vučić, prepričavajući navodnu komunikaciju sa predstavnicima RTS-a.

On je naveo i da su prenosi skupštinskih sednica zabeležili veliku gledanost, tvrdeći da je Drugi program RTS-a tokom pojedinih termina bio gledaniji od drugih televizijskih programa.

Vučić je posebno kritikovao način izbora gostiju u političkim emisijama, ocenjujući da javni servis ne poštuje načelo predstavljanja različitih mišljenja.

– Upravljaju RTS-om na najgori mogući način, bez prihvatanja osnovnog pravila „audiatur et altera pars“, da se čuje i druga strana. To je javni servis – izjavio je Vučić.

Osvrnuo se i na kadrovska rešenja i zapošljavanje na RTS-u, iznoseći kritike na račun pojedinih urednika i rukovodilaca.

Vučić: Srbijom upravlja pet centara moći, među njima i kriminalne grupe

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras na televiziji Informer da, prema njegovoj oceni, vlast u Srbiji trenutno funkcioniše kroz pet centara moći, među kojima je naveo strane političke strukture, plenume, „Studentsku listu“, kriminalne grupe i pravosudne institucije.

Vučić je izneo tvrdnju da su pojedini strani akteri, prvenstveno iz Hrvatske, učestvovali u političkim promenama u Srbiji, kao i da postoje očekivanja da nove vlasti preduzmu određene korake u vezi sa Kosovom i Metohijom.

– U ovom trenutku vladaju, pre svega, deo tih stranaca koji su sprovodili ovu revoluciju, njihovi plenumi, sama „Studentska lista“, odnosno njih 140 koji se tu nalaze, narko-krilo, vračarski klan, i naravno tužilaštvo i sudovi – rekao je Vučić, iznoseći svoje optužbe.

On je ocenio da se uticaj plenuma smanjuje, dok se pojedini predstavnici novih institucija međusobno nadmeću za političku moć.

Izneo tvrdnje o iznudi 500.000 evra i pretnjama kriminalne grupe

Govoreći o bezbednosnoj situaciji, Vučić je ponovio tvrdnje o slučaju navodne iznude u jednom beogradskom restoranu, za koji je rekao da je prijavljen policiji.

– Ušli su u jedan poznati beogradski restoran i tražili 500.000 evra. Potpisivali su se kao „prijatelji iz Crne Gore i Srbije“ – naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, vlasnik restorana prijavio je pretnje Upravi kriminalističke policije, nakon čega mu je ubrzo stigla nova poruka.

– Pet minuta posle toga stigla mu je poruka: „Sad si dužan milion, zato što si prijavio policiji“ – izjavio je Vučić.

On je kritikovao postupanje nadležnih organa, tvrdeći da policija nije preduzela odgovarajuće mere protiv kriminalnih grupa, već se bavila drugim slučajevima po nalogu tužilaštva.

Na kraju se osvrnuo na večerašnji skup podrške Draganu J. Vučićeviću ispred Policijske stanice Voždovac i zahvalio okupljenima.

– Zadivljen sam brojem ljudi koji su došli po hladnom vremenu. Nije važno da li ih je bilo 800, 1.000 ili 1.200. Došli su i imali hrabrosti da se suprotstave teroru – rekao je Vučić.

O podršci porodici Vučićević: Moja obaveza je da budem ovde i kažem istinu

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je na televiziju Informer došao kako bi pružio podršku uhapšenom Draganu J. Vučićeviću, njegovoj porodici i zaposlenima u toj medijskoj kući.

On je pohvalio članove Vučićevićeve porodice i njegove kolege zbog načina na koji su reagovali na hapšenje.

– Dragan će biti ponosan na svoju porodicu, na svoju decu, na sve vas, zato što ste nastavili hrabro da se borite – rekao je Vučić.

Naveo je da mu je teško zbog aktuelnih događaja, ali da smatra svojom obavezom da javno podrži prijatelja.

– Moja obaveza kao čoveka, kao prijatelja, kao saborca jeste da budem ovde i da kažem istinu, bez obzira na posledice – istakao je Vučić.

Dodao je da su mu pojedini poznanici i prijatelji okrenuli leđa nakon političkih promena, ali da on neće odustati od podrške Vučićeviću.

– Dragan je moj prijatelj, prijatelj moje porodice. On je stradao samo zbog svojih uverenja, ni zbog čega drugog – rekao je Vučić.

Postupak protiv glavnog urednika Informera ocenio je kao jedan od najspornijih sa kojima se susreo.

Najavio krivične prijave protiv tužilaca zbog postupanja u slučaju Informera

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će biti podnete krivične prijave protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca zbog njihovog postupanja povodom događaja u prostorijama televizije Informer.

Vučić je osporio navode da je Dragan J. Vučićević izazvao paniku time što je događaje ispred redakcije opisao kao talačku krizu.

– Ja sam vam danas rekao da se nalazio u talačkoj krizi. To su veoma blage reči. On se nalazio u životnoj opasnosti zbog napada rulje, batinaša, kriminalaca koji su protivpravno ušli u prostor, u njuzrum, u desk sobu – rekao je Vučić.

On je naveo da, prema njegovim saznanjima, niko od učesnika tog upada još nije uhapšen.

– Zato sledi krivična prijava protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca – najavio je Vučić.

Govoreći o Vučićevićevom zadržavanju, istakao je da je za njega najvažnija podrška porodice, prijatelja i kolega.

– Nije Draganu najvažnije da li će večeras da spava na betonu, na daskama ili na nečemu drugom. Najvažnije mu je da zna da su porodica, njegove kolege i prijatelji uz njega – poručio je Vučić.

Vučićević je satima čekao da dobije redovnu terapiju

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je, prema informacijama koje je dobio od supruge Dragana J. Vučićevića, bilo potrebno nekoliko sati da uhapšenom uredniku Informera bude dostavljena redovna terapija.

– Danas, kada sam razgovarao sa suprugom, Marija mi je rekla da traže izveštaj lekara da bi mu dali redovnu terapiju, koju on mora da popije u određeno vreme – rekao je Vučić.

On je kritikovao takvo postupanje prema Vučićeviću, a zatim podsetio na reakcije pojedinaca povodom smrti Slobodana Miloševića 2006. godine.

Vučić je naveo da su pojedini pripadnici tadašnjeg G17 organizovali slavlje i delili balone na Trgu Republike, ocenjujući takvo ponašanje kao neprimereno prema porodici preminulog.

– Ne moraš svakoga da žališ, ali da se raduješ nečijoj smrti, a znaš da taj čovek ima porodicu i svoje najbliže koji žale, nešto sa vama nije u redu – rekao je Vučić.

Dodao je da se sa mnogim Miloševićevim odlukama nije slagao, ali da smatra da je javno slavljenje njegove smrti bilo nedopustivo.

Hapšenje Vučićevića uporedio sa postupanjem prema Miloševiću, kritikovao REM i pojedine ambasadore

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića smatra politički motivisanim, upoređujući njegovo zadržavanje sa odnosom prema bivšem predsedniku SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću tokom boravka u pritvoru.

Vučić je podsetio na zdravstveno stanje Miloševića tokom boravka u Haškom tribunalu, navodeći da su mu, uprkos visokoj temperaturi i povišenom krvnom pritisku, lekari dozvolili povratak u pritvor nakon pregleda na Vojnomedicinskoj akademiji.

On je ocenio da takvi primeri pokazuju stepen političke netrpeljivosti prema pojedincima i dodao da se u teškim okolnostima najbolje vidi postupanje ljudi.

– Hoću da kažem da se u nevremenu nekako svačiji trag pozna, a sve ima svoj početak i kraj – rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zbog čega smatra da je Vučićević politički zatvorenik, Vučić je ponovio da u rešenju o njegovom zadržavanju vidi političke motive.

– Ovo što su oni naveli u rešenju koje sam video, pa sve je čista politika. Ovde ničeg drugog nema, sa jasnim političkim motivima – izjavio je Vučić.

Govoreći o radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kritikovao je postupanje članova tog tela prema Informeru, ocenjujući da svojim odlukama ugrožavaju egzistenciju zaposlenih i slobodu javne reči.

Vučić je posebno kritikovao način na koji pojedini članovi REM-a predstavljaju svoj rad i napore koje ulažu u donošenje odluka.

– Uništavaju hleb za 300 porodica. Uništavaju slobodu izražavanja, slobodu javne reči – rekao je Vučić.

On je zatim govorio o odnosu pojedinih stranih diplomata prema njemu pre i posle političkih promena u Srbiji.

Prema njegovim rečima, pojedini ambasadori koji sada podržavaju njegove političke protivnike ranije su mu svakodnevno slali poruke i održavali blisku komunikaciju sa njim.

Vučić je naveo da su neki od njih pokazivali i naročitu ličnu naklonost, da bi se nakon promene vlasti, kako tvrdi, svrstali među najveće pristalice blokada.

– Imate ambasadore danas koji su mi slali poruke na dnevnom nivou. E, sad postaše najveći blokaderi – rekao je Vučić.

Na kraju je govorio o značaju ličnih uverenja, ocenjujući da čoveka određuju njegove ideje, slobodarski duh i spremnost da se za njih bori.

– Čovek je čovek ako ima ideje, ako ima slobodarski duh. To je ono što čoveka razlikuje od životinje – naveo je Vučić.

– Imate li ideju, imate li nešto u svojoj glavi za šta se borite, imate li nešto u šta verujete, imate li nešto za šta ste spremni da stradate? E, to je razlika između čoveka i nečoveka – poručio je Vučić.

O odnosu stranih ambasada prema novoj vlasti i pritiscima na Informer

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da očekuje da će deo stranih ambasada ostati uzdržan povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, jer će, prema njegovoj oceni, sačekati formiranje nove vlade i njene odluke o geopolitičkim pitanjima.

Vučić je naveo da ne veruje da svim stranim diplomatama odgovaraju aktuelna dešavanja u Srbiji, ali da će njihovo reagovanje zavisiti od političkih interesa.

– Nisam siguran da će čak i mnogim ambasadama to biti prijatno. Ćutaće, jer će čekati da se formira vlada, čekaće ih da bi im isporučili ono što je njima geopolitički važno – rekao je Vučić.

On je ocenio da bi se odnos pojedinih međunarodnih aktera prema novim vlastima mogao promeniti ukoliko njihova očekivanja ne budu ispunjena.

– Ako im ne isporuče to geopolitički, onda će tu biti drugačijih stvari. To su stvari koje su za njih važne – naveo je Vučić.

Govoreći o položaju televizije Informer, Vučić je komentarisao istovremeno postupanje Regulatornog tela za elektronske medije (REM), promene kod kablovskih operatera i krivični postupak protiv Dragana J. Vučićevića.

On je ocenio da te aktivnosti ostavljaju utisak koordinisanog pritiska, iako je reč o institucijama i privatnim kompanijama koje bi trebalo da postupaju nezavisno.

– Mi u isto vreme imamo ovo što se dešava u REM-u, onda pomeranje na kablovskim operaterima i ovaj pravosudni teror nad Vučićevićem, koji je danas kulminirao hapšenjem. To bi trebalo da budu potpuno nepovezane institucije i privatne kompanije, a deluju koordinisano – izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, za takvo postupanje nije nužna složena organizacija, već bi bio dovoljan jedan poziv iz političkih struktura koje trenutno imaju uticaj.

– Dovoljan je jedan poziv. Jedan poziv koji dođe sa bilo kojeg mesta, iz nekog od plenuma, sa „Studentske liste“, svi će da trče da ispune naloge – rekao je Vučić.

On je dodao da ne smatra da je za svaki pojedinačni postupak neophodna direktna koordinacija neke strane ambasade, već da se pojedinci prilagođavaju promenjenim političkim okolnostima.

– Samo vam ljudi kažu čuvenu rečenicu: „Promenile su se okolnosti“. I kad vam kažu „promenile su se okolnosti“, vi znate da razgovarate sa ljudima koji nikakve principe nemaju – poručio je Vučić.

Najavio mogućnost štrajka glađu i kritikovao postupanje tužilaštva

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da najave hapšenja u Narodnoj skupštini predstavljaju ozbiljno narušavanje ustavnog poretka, ocenjujući da su nadležni organi morali da reaguju.

– Nikada nije bilo na ovakav način. To je rušenje, kompletno rušenje ustavnog poretka. Na to su morali da reaguju deset puta, ali neće reagovati nikako – rekao je Vučić.

On je naveo da je članovima porodice i ljudima iz svog okruženja poručio da budu spremni na najteže okolnosti, dodajući da očekuje nastavak pritisaka i mogućnost sopstvenog hapšenja.

Govoreći o mogućim narednim koracima, Vučić je najavio da razmatra stupanje u štrajk glađu, uz odbijanje medicinske pomoći.

– Pitanje je kada ću da krenem u štrajk glađu. Kada u to krenem, povratka nema. Ja ću u pisanoj formi da zabranim lekarima da mi pružaju bilo kakvu pomoć i biću potpuno odlučan. To će biti moja borba protiv njih – izjavio je Vučić.

On je rekao da smatra da politički protivnici ne mogu da ga ućutkaju niti pobede i ocenio da je tokom skupštinskih rasprava uspeo da ospori njihove argumente.

– Oni mene da ućutkaju ne mogu, oni mene da pobede ne mogu – poručio je Vučić.

Kritike na račun poslaničke većine i Kokanovića

Vučić je kritikovao poslanike parlamentarne većine, tvrdeći da su pojedini među njima ranije imali koristi od sistema koji sada osporavaju.

Posebno se osvrnuo na Kokanovića, koji je govorio o mogućnosti revizije poslovanja na skupštinskom odboru.

– Kokanović kaže: „Mi ćemo da sednemo ovde na odboru, pa ćemo da vršimo reviziju poslovanja.“ Ti, koji si uzeo 200.000 evra, ti ćeš da vršiš reviziju? – rekao je Vučić, iznoseći optužbe na njegov račun.

On je potom kritikovao Kokanovićevo obrazovanje i sposobnost da učestvuje u kontroli poslovanja, koristeći i uvredljive izraze.

Kritike na račun buduće vlade: Tvrdi da se priprema političko jednoumlje

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da bi nova vlast mogla da ograniči delovanje opozicije i medija, ocenjujući da se u Srbiji pokušava uspostavljanje političkog sistema u kojem ne bi bilo prostora za drugačije mišljenje.

Govoreći o mogućem sastavu buduće vlade, kritikovao je pojedine potencijalne ministre, među kojima je pomenuo Hubca, ali nije želeo da otkrije sve informacije kojima, kako tvrdi, raspolaže.

– Ne smem da vam kažem o kom čoveku je reč. Ne smem da govorim o nekima od njih – naveo je Vučić.

Na pitanje voditelja da li bi takav razvoj događaja značio uspostavljanje jednoumlja, odgovorio je:

– Apsolutno jednoumlje, apsolutno jednoumlje u kojem ne sme da se čuje drugačiji glas.

Vučić je izneo tvrdnju da bi vlast u budućnosti mogla da nastoji da utiče i na sastav opozicije, pominjući Branka Ružića, Nemanju Šarovića i pojedine predstavnike socijalista kao političare kojima bi, prema njegovoj oceni, bilo omogućeno ograničeno opoziciono delovanje.

Govoreći o svom položaju u Narodnoj skupštini, ocenio je da predstavnici parlamentarne većine ne mogu da prihvate njegovo prisustvo i kritike.

– Oni ne mogu da izdrže moje prisustvo u Narodnoj skupštini. Da sam se sklonio i da želim da ćutim, ne bih imao nikakvih problema – rekao je Vučić.

Dodao je da mu i pojedini prijatelji savetuju da ublaži javne nastupe, ali je ocenio da povlačenje iz političke rasprave ne bi predstavljalo zaštitu od pritisaka.

– Videćete da će da idu i na one koji su im se sklonili – poručio je Vučić.

Na kraju se ponovo osvrnuo na izjave Jove Bakića povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, navodeći da ih tumači kao najavu nastavka postupaka protiv političkih neistomišljenika.

Vučić: Krajnji cilj političkih promena je ispunjavanje geopolitičkih zahteva

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da iza političkih promena u Srbiji postoje unapred pripremljeni planovi, čiji je krajnji cilj ispunjavanje geopolitičkih zahteva stranih aktera.

Odgovarajući na pitanje o mogućoj povezanosti postupaka protiv Informera, hapšenja političkih neistomišljenika i šire destabilizacije Srbije, Vučić je ocenio da su takvi scenariji ranije razmatrani.

– Postoji mnogo planova. Pa ne bi ulazili u to da taj plan prethodno nisu napravili. Zašto bi ovo radili, a da cilj nije napravljen? – rekao je Vučić.

On je naveo da bi ostvarivanje tih ciljeva moglo da bude znatno složenije nego što njihovi zagovornici očekuju.

– Krajnji cilj mora da bude ispunjenje njihovih geopolitičkih zahteva, kraj priče. Samo je pitanje mogu li oni to da ispune ili ne mogu. E, tu će da bude već ozbiljnijih komplikacija – poručio je Vučić.

Vučić: Geopolitički zahtevi odnose se na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa Hrvatskom

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se geopolitički zahtevi koje, prema njegovim tvrdnjama, strani akteri očekuju od novih vlasti u Srbiji prvenstveno odnose na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa državama regiona.

– Ja pre svega mislim na odnos prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, a prema Srbiji za početak. Mislim pre svega na region, gde ćete da vidite priznanja i izvinjenja zbog toga što smo tobože izvršili agresiju na Hrvatsku – rekao je Vučić.

On je naveo da bi među zahtevima Hrvatske moglo da bude i rešavanje pitanja ratne odštete, kao i otvorenih graničnih sporova sa Srbijom.

Posebno je pomenuo Šarengradsku adu, navodeći da Beograd i Zagreb imaju različita tumačenja načina utvrđivanja granice na Dunavu.

– Biće tu komplikovanijih stvari. Biće tu razgraničenje oko Šarengradske ade i davanje granice Hrvatima kako oni žele, a ne po međunarodnom pravu – izjavio je Vučić.

On je ocenio da Hrvatska pokušava da reši otvorena pitanja sa Srbijom na način na koji, prema njegovim rečima, to već čini u odnosima sa Crnom Gorom.

Kritike zbog izbora Adima Mavrića za potpredsednika Skupštine

Vučić se osvrnuo i na izbor Adima Mavrića za potpredsednika Narodne skupštine, tvrdeći da je do njega došlo na insistiranje predstavnika Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Jove Bakića.

On je kritikovao ranije Mavrićeve izjave o hrišćanskim verskim objektima, ocenjujući da su uvredljive za pripadnike različitih hrišćanskih zajednica.

– To je skandal nad skandalima. Čovek crkve naziva crkvama sa dva minareta, vređa sve hrišćane, ne samo pravoslavce, već i katolike i protestante – rekao je Vučić.

Govoreći o političkim prilikama u Srbiji, ponovio je ocenu da se predstavnici nove vlasti opredeljuju za obračun sa političkim protivnicima umesto za saradnju.

– Umesto da su pružali ruku svima i da su hteli da vladaju i urade nešto za zemlju, oni su izabrali drugačiji put. Izabrali su put uklanjanja političkih protivnika, drugačije mislećih ljudi, njihovog progona i progona njihovih porodica – izjavio je Vučić.

On je ocenio da bi takva politika mogla da dovede do ozbiljnih posledica i dodatnih političkih sukoba.

Vučić: Cilj im je da me uklone iz političkog života, ali neću napustiti Srbiju

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da smatra da je krajnji cilj njegovih političkih protivnika da ga uklone iz javnog i političkog života, ocenjujući da upravo njegovo prisustvo u Narodnoj skupštini predstavlja najveću prepreku njihovim planovima.

– Ovde je reč, na kraju krajeva, o tome šta će da urade sa mnom. Zato što oni znaju, ako sklone i dvoje, troje njih u Skupštini, i četvoro i petoro, opet ću da ostanem ja. Kad mene nema, onda znaju ili misle da su završili posao – rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na objavu Predraga Popovića na društvenoj mreži Iks, u kojoj je, prema njegovim rečima, navedeno da bi Vučić mogao da se vrati na vlast za sedam meseci ukoliko ne bude uhapšen.

Vučić je ponovio optužbe na račun pojedinih medija i novinara, tvrdeći da su širili neistine o zvučnom topu, Jovanjici i slučaju „Sarajevo Safari“.

Tvrdnje o dve mreže koje su radile protiv njega

Govoreći o ranijim političkim kampanjama, Vučić je izneo tvrdnju da su protiv njega delovale dve medijske i političke mreže, finansirane iz različitih izvora.

Prema njegovim rečima, jedna je bila delimično finansirana sa Istoka, a delimično novcem kriminalnih grupa iz Srbije, dok je druga bila povezana sa nevladinim organizacijama i pojedinim zapadnim obaveštajnim službama.

– Jedna je bila finansirana delimično sa Istoka, delimično kriminalnim novcem odavde. To su bili Srbin info, Balkan info, Slavija info i razni drugi koji je trebalo da me sruše – izjavio je Vučić.

On je naveo da je cilj prve grupe bio da ga među nacionalno i proruski orijentisanim građanima predstavi kao izdajnika, dok je druga, prema njegovim tvrdnjama, nastojala da objedini različite političke protivnike.

Vučić je ocenio da su njegovi protivnici nakon političkih promena očekivali da će napustiti zemlju ili se povući iz javnosti.

– Bili su sigurni da ću ja da pobegnem, da ću da se sakrijem negde. Iznenadili su se što se nisam sakrio. I neću nikada da se krijem. Moja sudbina je Srbija – poručio je Vučić.

Dodao je da smatra da je tokom obavljanja državnih funkcija radio odgovorno i da je ostvario značajne rezultate.

Najavio da će penzioneri 4. i 5. januara dobiti najveće penzije do sada

Vučić je govorio i o ekonomskim rezultatima prethodne vlasti, ističući rast bruto domaćeg proizvoda, plata i penzija.

On je najavio da će penzioneri početkom januara dobiti uvećana primanja.

– Naši penzioneri će 4. i 5. januara dobiti najveće penzije u svom životu. Dobiće zahvaljujući nama, i to ljudi treba da znaju – rekao je Vučić.

On je ocenio da građani danas, uprkos postojećim ekonomskim problemima, imaju viši životni standard nego ranije.

– Ne kažem ja da je idealno, naravno da nije. Milion problema postoji. Ali da li je bolje nego ikada? Da, jeste bolje, makar u ekonomskom smislu – izjavio je Vučić.

Vučić je dodao da, prema njegovoj oceni, aktuelna politička situacija negativno utiče na osećaj sigurnosti građana i atmosferu u društvu, navodeći kao primer i smanjeno interesovanje za pojedine sportske događaje.