BRUKA U LIGI ŠAMPIONA: Sudija dao žuti pogrešnom igraču, potom ga zamenili, sudio pijan?
Neobična situacija obeležila je utakmicu između Al Džazire i Gol Gohara, pošto je glavni arbitar Hana Hatab zamenjen na poluvremenu, nakon protesta predstavnika iranskog kluba. Njegovo mesto u nastavku susreta preuzeo je četvrti sudija.
Do promene je došlo nakon što su iz Gol Gohara izrazili nezadovoljstvo suđenjem i zapretili da njihovi fudbaleri neće izaći na teren za drugo poluvreme ukoliko Hatab nastavi da vodi utakmicu.
Prema pisanju iranskog portala „Varzeš3“, predstavnici kluba obavestili su Azijsku fudbalsku konfederaciju (AFC) o svojim primedbama. Menadžer ekipe navodno je na poluvremenu izjavio da glavni arbitar nije u stanju da normalno obavlja svoj posao.
Ozbiljne optužbe na račun arbitra
Iz iranskog kluba iznete su i tvrdnje da je sirijski sudija konzumirao alkohol i da zbog toga nije bio sposoban da nastavi da vodi utakmicu. Važno je naglasiti da je reč o optužbama predstavnika Gol Gohara, a ne o potvrđenim činjenicama.
Nakon protesta i obraćanja čelnicima takmičenja doneta je odluka o promeni glavnog sudije, pa su se fudbaleri obe ekipe vratili na teren i nastavili susret.
Sumnje u Hatabovo ponašanje pojavile su se još tokom prvog poluvremena, kada je u 32. minutu došlo do neobične situacije. Posle prekršaja nad Alijem Asgarom Ašurijem, arbitar je pokazao žuti karton golmanu Al Džazire Ersinu Destanogluu.
Usledila je pauza od približno četiri minuta, tokom koje je sudija razgovarao sa četvrtim arbitrom. Nakon konsultacija odlučio je da povuče prethodnu odluku.
Trener tražio objašnjenje
Kamerama nije promakao ni trenutak u kojem je trener Gol Gohara Mehdi Rahmati na poluvremenu tražio od članova stručnog štaba da razgovaraju sa sudijom i zatraže objašnjenje za njegove odluke.
Promena glavnog arbitra tokom pauze između dva poluvremena predstavlja neuobičajen događaj u profesionalnom fudbalu. Slučaj je izazvao pažnju zbog ozbiljnosti optužbi koje su iznete, a ostaje da se vidi da li će se povodom svega oglasiti i nadležni organi Azijske fudbalske konfederacije.
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