OD posledica strujnog udara, tragično je danas nastrado Andrija Filić (23), mlađi brat Stefana Filića (18) iz Velike Plane, koji je pre šest godina preminuo od posledica brutalnog prebijanja u ovom gradu.

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Andrija je, prema nezvaničnim saznanjima, život izgubio na poslu, viši javni tužilac je naložio obdukciju.

Andrija je mlađi brat Stefana Filića (18) koji je pretučen, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani.

Stefan je napadnut te noći nakon izlaska, kada je pokušao da odbrani upravo mlađeg Andriju od grupe nasilnika. Od posledica prebijanja, Stefan je pao u komu i preminuo 30 sati kasnije u bolnici.

Presude su stigle u maju 2024. Prvookrivljeni za ubistvo Stefana Filića, Nikola Bojović je najpre osuđen na 15 godina zatvora, Mitar Pandurević za učestvovanje u tuči dobio je tri godine, a Predrag Stoiljković, dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.