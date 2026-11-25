LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je večeras za Informer TV da smatra da iza političkih promena u Srbiji postoje unapred pripremljeni planovi, čiji je krajnji cilj ispunjavanje geopolitičkih zahteva stranih aktera.

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Odgovarajući na pitanje o mogućoj povezanosti postupaka protiv Informera, hapšenja političkih neistomišljenika i šire destabilizacije Srbije, Vučić je ocenio da su takvi scenariji ranije razmatrani.

– Postoji mnogo planova. Pa ne bi ulazili u to da taj plan prethodno nisu napravili. Zašto bi ovo radili, a da cilj nije napravljen? – rekao je Vučić.

On je naveo da bi ostvarivanje tih ciljeva moglo da bude znatno složenije nego što njihovi zagovornici očekuju.

– Krajnji cilj mora da bude ispunjenje njihovih geopolitičkih zahteva, kraj priče. Samo je pitanje mogu li oni to da ispune ili ne mogu. E, tu će da bude već ozbiljnijih komplikacija – poručio je Vučić.

Vučić: Geopolitički zahtevi odnose se na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa Hrvatskom

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se geopolitički zahtevi koje, prema njegovim tvrdnjama, strani akteri očekuju od novih vlasti u Srbiji prvenstveno odnose na Kosovo i Metohiju, Republiku Srpsku i odnose sa državama regiona.

– Ja pre svega mislim na odnos prema Kosovu i Metohiji, prema Republici Srpskoj, a prema Srbiji za početak. Mislim pre svega na region, gde ćete da vidite priznanja i izvinjenja zbog toga što smo tobože izvršili agresiju na Hrvatsku – rekao je Vučić.

On je naveo da bi među zahtevima Hrvatske moglo da bude i rešavanje pitanja ratne odštete, kao i otvorenih graničnih sporova sa Srbijom.

Posebno je pomenuo Šarengradsku adu, navodeći da Beograd i Zagreb imaju različita tumačenja načina utvrđivanja granice na Dunavu.

– Biće tu komplikovanijih stvari. Biće tu razgraničenje oko Šarengradske ade i davanje granice Hrvatima kako oni žele, a ne po međunarodnom pravu – izjavio je Vučić.

On je ocenio da Hrvatska pokušava da reši otvorena pitanja sa Srbijom na način na koji, prema njegovim rečima, to već čini u odnosima sa Crnom Gorom.