Crveno-beli sutra gostuju Gentu (21.00) u četvrtom kolu Lige konferencija.

Foto: Novosti/Č.V.

Sa po jednom pobedom, remijem i porazom, Crvena zvezda će pokušati da u duelu protiv direktnog rivala za nokaut fazu novi trijumf.

"Poglavice", poput srpskog šampiona, imaju takođe četiri boda, ali i manje kadrovske probleme.

Naime, trener Albert Rijera put Belgije nije poveo povređene Derika Lukasena, Bambu Dijenga, Timija Maksa Elšnika i iskusnog Aleksandra Kataija, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona iz meča sa Inter Eskaldesom (2:1).

Foto: Novosti/Č.V.

Upravo pomenutog kvarteta nije bilo na poslednjem treningu Zvezde, pred izlazak na sutrašnji megdan bivšem prvaku Župile lige, koji je jedinu titulu u klupskoj istoriji osvojio u sezoni 2014/20215.

Kako je izgledao poslednji trening Rijerovovg tima, na "Planet grup areni", pogledajte u video prilogu:

Podsetimo, Zvezda je u prvom kolu izgubila u Luganu (2:3), zatim kod kuće odigrala nerešeno protiv Kopenhagena (2:2), a onda savladala pomenuti Inter takođe na Marakani.

Gent je krenuo pobedom nad danskim Orhusom (1:0), zatim izgubio u Bragi (0:2), da bi u poslednjem trećem kolu remizirao bez golova u Finsoj protiv KUPS (0:0).

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