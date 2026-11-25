Sve prštalo! Zvezda odradila poslednji trening, kvartet nije bio na njemu! (VIDEO)
Crveno-beli sutra gostuju Gentu (21.00) u četvrtom kolu Lige konferencija.
Sa po jednom pobedom, remijem i porazom, Crvena zvezda će pokušati da u duelu protiv direktnog rivala za nokaut fazu novi trijumf.
"Poglavice", poput srpskog šampiona, imaju takođe četiri boda, ali i manje kadrovske probleme.
Naime, trener Albert Rijera put Belgije nije poveo povređene Derika Lukasena, Bambu Dijenga, Timija Maksa Elšnika i iskusnog Aleksandra Kataija, koji odrađuje suspenziju zbog crvenog kartona iz meča sa Inter Eskaldesom (2:1).
Upravo pomenutog kvarteta nije bilo na poslednjem treningu Zvezde, pred izlazak na sutrašnji megdan bivšem prvaku Župile lige, koji je jedinu titulu u klupskoj istoriji osvojio u sezoni 2014/20215.
Kako je izgledao poslednji trening Rijerovovg tima, na "Planet grup areni", pogledajte u video prilogu:
Podsetimo, Zvezda je u prvom kolu izgubila u Luganu (2:3), zatim kod kuće odigrala nerešeno protiv Kopenhagena (2:2), a onda savladala pomenuti Inter takođe na Marakani.
Gent je krenuo pobedom nad danskim Orhusom (1:0), zatim izgubio u Bragi (0:2), da bi u poslednjem trećem kolu remizirao bez golova u Finsoj protiv KUPS (0:0).
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