LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, obratio se na TV Informer povodom hapšenja vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Dragana J Vučićevića.

Foto: printskrin TV Informer

Najavio krivične prijave protiv tužilaca zbog postupanja u slučaju Informera

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će biti podnete krivične prijave protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca zbog njihovog postupanja povodom događaja u prostorijama televizije Informer.

Vučić je osporio navode da je Dragan J. Vučićević izazvao paniku time što je događaje ispred redakcije opisao kao talačku krizu.

– Ja sam vam danas rekao da se nalazio u talačkoj krizi. To su veoma blage reči. On se nalazio u životnoj opasnosti zbog napada rulje, batinaša, kriminalaca koji su protivpravno ušli u prostor, u njuzrum, u desk sobu – rekao je Vučić.

On je naveo da, prema njegovim saznanjima, niko od učesnika tog upada još nije uhapšen.

– Zato sledi krivična prijava protiv Nebojše Popovića i drugih postupajućih tužilaca – najavio je Vučić.

Govoreći o Vučićevićevom zadržavanju, istakao je da je za njega najvažnija podrška porodice, prijatelja i kolega.

– Nije Draganu najvažnije da li će večeras da spava na betonu, na daskama ili na nečemu drugom. Najvažnije mu je da zna da su porodica, njegove kolege i prijatelji uz njega – poručio je Vučić.



Vučićević je satima čekao da dobije redovnu terapiju

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je, prema informacijama koje je dobio od supruge Dragana J. Vučićevića, bilo potrebno nekoliko sati da uhapšenom uredniku Informera bude dostavljena redovna terapija.

– Danas, kada sam razgovarao sa suprugom, Marija mi je rekla da traže izveštaj lekara da bi mu dali redovnu terapiju, koju on mora da popije u određeno vreme – rekao je Vučić.

On je kritikovao takvo postupanje prema Vučićeviću, a zatim podsetio na reakcije pojedinaca povodom smrti Slobodana Miloševića 2006. godine.

Vučić je naveo da su pojedini pripadnici tadašnjeg G17 organizovali slavlje i delili balone na Trgu Republike, ocenjujući takvo ponašanje kao neprimereno prema porodici preminulog.

– Ne moraš svakoga da žališ, ali da se raduješ nečijoj smrti, a znaš da taj čovek ima porodicu i svoje najbliže koji žale, nešto sa vama nije u redu – rekao je Vučić.

Dodao je da se sa mnogim Miloševićevim odlukama nije slagao, ali da smatra da je javno slavljenje njegove smrti bilo nedopustivo.

Hapšenje Vučićevića uporedio sa postupanjem prema Miloševiću, kritikovao REM i pojedine ambasadore

Aleksandar Vučić izjavio je večeras da hapšenje glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića smatra politički motivisanim, upoređujući njegovo zadržavanje sa odnosom prema bivšem predsedniku SR Jugoslavije Slobodanu Miloševiću tokom boravka u pritvoru.

Vučić je podsetio na zdravstveno stanje Miloševića tokom boravka u Haškom tribunalu, navodeći da su mu, uprkos visokoj temperaturi i povišenom krvnom pritisku, lekari dozvolili povratak u pritvor nakon pregleda na Vojnomedicinskoj akademiji.

On je ocenio da takvi primeri pokazuju stepen političke netrpeljivosti prema pojedincima i dodao da se u teškim okolnostima najbolje vidi postupanje ljudi.

– Hoću da kažem da se u nevremenu nekako svačiji trag pozna, a sve ima svoj početak i kraj – rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje zbog čega smatra da je Vučićević politički zatvorenik, Vučić je ponovio da u rešenju o njegovom zadržavanju vidi političke motive.

– Ovo što su oni naveli u rešenju koje sam video, pa sve je čista politika. Ovde ničeg drugog nema, sa jasnim političkim motivima – izjavio je Vučić.

Govoreći o radu Regulatornog tela za elektronske medije (REM), kritikovao je postupanje članova tog tela prema Informeru, ocenjujući da svojim odlukama ugrožavaju egzistenciju zaposlenih i slobodu javne reči.

Vučić je posebno kritikovao način na koji pojedini članovi REM-a predstavljaju svoj rad i napore koje ulažu u donošenje odluka.

Uništavaju hleb za 300 porodica. Uništavaju slobodu izražavanja, slobodu javne reči – rekao je Vučić.

On je zatim govorio o odnosu pojedinih stranih diplomata prema njemu pre i posle političkih promena u Srbiji.

Prema njegovim rečima, pojedini ambasadori koji sada podržavaju njegove političke protivnike ranije su mu svakodnevno slali poruke i održavali blisku komunikaciju sa njim.

Vučić je naveo da su neki od njih pokazivali i naročitu ličnu naklonost, da bi se nakon promene vlasti, kako tvrdi, svrstali među najveće pristalice blokada.

– Imate ambasadore danas koji su mi slali poruke na dnevnom nivou. E, sad postaše najveći blokaderi – rekao je Vučić.

Na kraju je govorio o značaju ličnih uverenja, ocenjujući da čoveka određuju njegove ideje, slobodarski duh i spremnost da se za njih bori.

– Čovek je čovek ako ima ideje, ako ima slobodarski duh. To je ono što čoveka razlikuje od životinje – naveo je Vučić.

– Imate li ideju, imate li nešto u svojoj glavi za šta se borite, imate li nešto u šta verujete, imate li nešto za šta ste spremni da stradate? E, to je razlika između čoveka i nečoveka – poručio je Vučić.