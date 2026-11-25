Ovako izgleda tabela Evrolige posle velike pobede Partizana u Dubaiju
Košarkaši Partizana ostvarili su veliki trijumf u 14. kolu Evrolige, pošto su na gostovanju savladali Dubai rezultatom 79:71 i to nakon fantastične igre u poslednjoj četvrtini. Crno-beli su odlučujućih deset minuta dobili sa 26:9, napravili veliki preokret i stigli do osme pobede u sezoni.
Ekipa Đoana Penjaroje pokazala je karakter u trenucima kada je bilo najpotrebnije. Partizan je u završnici potpuno nadigrao domaćina, preuzeo kontrolu nad utakmicom i stigao do izuzetno važnog rezultata u borbi za plasman među deset najboljih ekipa Evrolige.
Sa učinkom od osam pobeda i šest poraza, crno-beli su se probili na deveto mesto na tabeli i pridružili grupi timova koja se bori za što bolju poziciju pred završnicu ligaškog dela takmičenja.
Posebno je zanimljivo da identičan skor ima i Crvena zvezda, koja se nalazi na sedmoj poziciji, dok je Barselona osma. Iza Partizana je Pariz, takođe sa učinkom 8-6.
Na samom vrhu nalazi se Olimpijakos sa 10 pobeda i tri poraza, uz utakmicu manje i mogućnost da dodatno popravi bilans protiv Hapoela. Valensija i Panatinaikos imaju po 10-4, dok su Fenerbahče i Dubai na učinku 9-5.
Žalgiris trenutno ima osam pobeda i pet poraza, pred duel sa Real Madridom. Upravo su Madriđani i Hapoel iz Tel Aviva prvi ispod crte za plasman u Top 10, sa skorom 7-6.
Iza njih slede Anadolu Efes sa 6-7, Virtus i Bešiktaš sa po 6-8, dok Milan, Bajern, Makabi i Asvel imaju učinak 4-10. Na začelju tabele nalazi se Baskonija sa samo jednom pobedom i 12 poraza.
Partizan je tako pobedom u Dubaiju napravio važan korak ka cilju, a nastavak sezone pokazaće da li crno-beli mogu da zadrže mesto među deset najboljih i nastave uspon na evroligaškoj tabeli.
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