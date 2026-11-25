MITROVIĆ HEROJ AL RAJANA: Srbin doneo pobedu i overio plasman u nokaut fazu!
Aleksandar Mitrović nastavlja da trese protivničke mreže u dresu Al Rajana! Srpski reprezentativac postigao je odlučujući pogodak u trijumfu katarskog kluba nad Al Fajsalijem rezultatom 1:0, u okviru Azijske Lige šampiona 2, čime je svom timu obezbedio plasman u nokaut fazu kolo pre završetka grupnog dela takmičenja.
Iskusni napadač nalazi se u sve boljoj golgeterskoj formi, a mrežu rivala zatresao je i na ovom međunarodnom izazovu. Igrao se 37. minut kada je Vesli uputio udarac koji je golman jordanskog sastava uspeo da zaustavi. Ipak, lopta se odbila pravo do Mitrovića, koji je iz neposredne blizine, okretom, poslao u mrežu za vođstvo Al Rajana.
Domaćin je u nastavku pokušavao da dođe do izjednačenja, ali nije uspeo ozbiljnije da ugrozi prednost gostiju. Al Rajan je, sa druge strane, imao prilike da dodatno uveća razliku, ali se rezultat nije menjao.
Ovim trijumfom katarski predstavnik je i matematički obezbedio prolaz dalje, pošto ima devet bodova prednosti u odnosu na Al Fajsalij, koji više nema mogućnost da ga sustigne.
Za Mitrovića je ovo drugi pogodak u Azijskoj Ligi šampiona 2, a ukupno peti ove sezone u svim takmičenjima. Srpski napadač tako nastavlja uzlaznom putanjom nakon povratka iz reprezentacije.
Podsetimo, prethodnog vikenda postigao je het-trik u prvenstvenoj pobedi nad Al Šahanijom, dok je u prethodnom kolu međunarodnog takmičenja prekinuo golgeterski post pogotkom protiv Al Nahde.
Čini se da Mitrović ponovo pronalazi prepoznatljivi golgeterski ritam, a njegovi golovi sve više dobijaju na značaju za ambicije Al Rajana.
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