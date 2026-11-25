LIGA ŠAMPIONA: Poker Barselone u Bakuu, Viljareal iščupao pobedu u Pragu
Tim Hansija Flika ubedljiv.
Fudbaleri Barselone i Viljareala ostvarili su pobede u petom kolu ligaškog dela Lige šampiona, pošto su Katalonci savladali Sabah 4:1, a "žuta podmornica" je slavila protiv Slavije u Pragu 1:0.
Barselona je do trijumfa stigla uz tri gola u drugom poluvremenu, dok je jedini pogodak na utakmici u Pragu postigao Tajon Bjukenan.
Sabah je u 27. minutu bio blizu vođstva, ali je Lepinjica pogodio prečku. Đoan Garsija je prethodno zaustavio pokušaj Hajala Alijeva.
Barselona je povela u 31. minutu, kada je Entoni Gordon iskoristio odbijenu loptu i zatresao mrežu. Dva minuta kasnije ponovo je bio precizan, ali je gol poništen zbog ofsajda nakon VAR provere.
Gordon je u 51. minutu postigao drugi gol za Barselonu, a Karim Adejemi je četiri minuta kasnije, posle asistencije Alehandra Baldea, povisio na 3:0. Gabrijel Žezus je u 60. minutu iskoristio odbitak u kaznenom prostoru za četvrti pogodak Katalonaca.
Sabah je smanjio zaostatak u 63. minutu, kada je Džoj-Lens Mikelis pogodio nakon dodavanja Kristijana Nvačukvua.
Viljareal je u Pragu stigao do tri boda zahvaljujući golu Tajona Bjukenana u 64. minutu. Gosti su tako odgovorili na poraz od PSŽ-a u prethodnom kolu, kada su izgubili na svom terenu.
Slavija je u završnici imala priliku da dođe do izjednačenja, ali je jedanaesterac koji je sudija prvobitno dosudio poništen posle VAR provere.
Češki tim posle pet kola ima samo jedan bod i nalazi se u donjem delu tabele, dok je Viljareal drugom pobedom stigao do ukupno šest bodova. Barsa je četvrta sa 12, a Sabah 32. sa tri poena.
Preporučujemo
Savez saopštio sjajne vesti! Kapiten Srbije igra na Evropskom prvenstvu!
25. 11. 2026. u 16:33
Smederevo okupilo najbolje mlade strelce Srbije
25. 11. 2026. u 16:20
Pakleno! Odbojkašice Srbije dobile rivalke u Ligi nacija!
25. 11. 2026. u 16:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zanimljivo veče u Ligi šampiona: "Petarda" Reala, Dortmund odoleo Arsenalu, Siti jedva do boda... (VIDEO)
Nekoliko veoma interesantnih mečeva smo gledali večeras, bilo je pobeda favorita, golova, iznenađenja, pa da počnemo polako...
24. 11. 2026. u 23:32
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)