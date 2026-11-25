Tim Hansija Flika ubedljiv.

FOTO: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Fudbaleri Barselone i Viljareala ostvarili su pobede u petom kolu ligaškog dela Lige šampiona, pošto su Katalonci savladali Sabah 4:1, a "žuta podmornica" je slavila protiv Slavije u Pragu 1:0.

Barselona je do trijumfa stigla uz tri gola u drugom poluvremenu, dok je jedini pogodak na utakmici u Pragu postigao Tajon Bjukenan.

Sabah je u 27. minutu bio blizu vođstva, ali je Lepinjica pogodio prečku. Đoan Garsija je prethodno zaustavio pokušaj Hajala Alijeva.

Barselona je povela u 31. minutu, kada je Entoni Gordon iskoristio odbijenu loptu i zatresao mrežu. Dva minuta kasnije ponovo je bio precizan, ali je gol poništen zbog ofsajda nakon VAR provere.

Gordon je u 51. minutu postigao drugi gol za Barselonu, a Karim Adejemi je četiri minuta kasnije, posle asistencije Alehandra Baldea, povisio na 3:0. Gabrijel Žezus je u 60. minutu iskoristio odbitak u kaznenom prostoru za četvrti pogodak Katalonaca.

Sabah je smanjio zaostatak u 63. minutu, kada je Džoj-Lens Mikelis pogodio nakon dodavanja Kristijana Nvačukvua.

Viljareal je u Pragu stigao do tri boda zahvaljujući golu Tajona Bjukenana u 64. minutu. Gosti su tako odgovorili na poraz od PSŽ-a u prethodnom kolu, kada su izgubili na svom terenu.

Slavija je u završnici imala priliku da dođe do izjednačenja, ali je jedanaesterac koji je sudija prvobitno dosudio poništen posle VAR provere.

Češki tim posle pet kola ima samo jedan bod i nalazi se u donjem delu tabele, dok je Viljareal drugom pobedom stigao do ukupno šest bodova. Barsa je četvrta sa 12, a Sabah 32. sa tri poena.

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