VLADIMIRU VOLKOVU KUĆNI PRITVOR SA NANOGVICOM: Bivši fudbaler tereti se za neovlašćeno posedovanje oružja i droge
VIŠI sud u Beogradu odredio je večeras meru zabrane napuštana stana uz primenu elektronskog nadzora za Vladimira Volkova (40) osumnjičenom da je zajedno sa S.R. (28) i A.Đ. (36), 22. novembra oko 8,20 časova u Dunavskoj ulici, neovlašćeno nosio vatreno oružje i municiju i neovlašćeno držao u manjoj količini za sopstvenu upotrebu 0,39 grama opojne droge MDMA.
Volkovu je ovom merom zabranjeno da, bez odobrenja suda napušta prostorije u kojima stanuje. Mera napuštanja stana mu je određena da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo u kratkom vremenskom roku.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je danas, nakon saslušanja svih osumnjičenih, sudu predložilo da Volkovu odredi pritvor ili da mu alternativno izrekne meru zabrane napuštanja stana, dok je A.Đ. i S.R. ukinuto zadržavanje.
Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u saizvršilaštvu, a Volkovu i krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga.
Postoje osnovi sumnje da su oni, po prethodnom dogovoru, pištolj marke Glok uklonjenog fabričkog broja, sa pripadajućim okvirom u kome se nalazilo 11 metaka kalibra 9h19 mm, za čije držanje i nošenje nisu imali odobrenje nadležnog državnog organa, zajednički nosili u vozilu marke BMW model X6, koje vozilo je u vlasništvu Volkova.
Kada je vozilo u Dunavskoj ulici zaustavljeno od strane policijskih službenika, vozilom je upravlljao S.R, dok se Volkov nalazio na suvozačevom mestu, a A.Đ. na mestu iza suvozača, dok je pomenuti pištolj sa mecima pronađen na patosnici iza vozačevog sedišta u torbici.
Takođe, postoje osnovi sumnje da je Volkov tom prilikom kod sebe u navedenom vozilu držao i jednu tabletu sa opojnom drogom MDMA koju je odbacio od sebe, a koja je pronađena na asfaltu, ispod suvozačevih vrata.
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