PRED Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušan je Pavle G. Bihali (44), vođa pokreta "Levijatan", zbog sumnje da je od maja do jula 2022. godine u svojstvu odgovornog lica iskoristio svoja ovlašćenja i sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist od preko 22,5 miliona dinara i u tom iznosu naneo štetu budžetu Srbije i budžetu Grada Beograda.

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Posle saslušanja na predlog Tužilaštva Viši sud u Beogradu odredio mu je pritvor do 30 dana, zbog opasnosti od bekstva i da ne bi uticao na svedoke, rekla je portparol tog suda Ivona Čogurić.

Sumnja se da je Bihali, kao ovlašćeno lice ispred koalicije političkih stranaka "Ruski manjinski savez", prisvojio 22.507.300 dinara, koji je na ime troškova izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore, održanih 3. aprila 2022. godine, uplaćen iz budžeta Grada Beograda i budžeta RS na podračun Uprave za trezor - Srpsko-ruskog pokreta, po kojem je osumnjičeni bio ovlašćen, a taj novac suprotno Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti nije koristio za troškove izborne kampanje.

Nakon što su 13. maja 2022. na namenski račun uplaćena dva miliona iz budžeta Grada Beograda na ime troškova izborne kampanje, on je, kako se sumnja, 18. maja 2022. preneo na svoj tekući račun taj novac i podigao ga istog dana.