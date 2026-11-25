STIŽU DOBRE VESTI IZ KRAGUJEVCA: Jedna povređena radnica puštena kući, druga stabilno
POSLE jučerašnje pucnjave u Tehničkoj školi u Kragujevcu, dve povređene radnice te škole hospitalizovane su u Urgentnom centru UKC Kragujevac, a danas je jedna od njih puštena na kućno lečenje, dok je druga zadržana na lečenju.
- Obe povređene pacijentkinje su trenutno stabilne i nakon inicijalnog zbrinjavanja i provedenog perioda u intenzivnoj jedinici Urgentnog centra, stekli su se uslovi da jedna pacijentkinja bude puštena kući, a druga na standardni nivo lečenja, gde će se dopuniti daljim dijagnostičkim i terapijskim procedurama - rekla je rukovodilac ovoga centra prof. dr Tatjana Lazarević.
Ona je dodala i da se sprovodi lečenje koje je odgovarajuće za lakše povrede.
- Povrede koje ima pacijentkinja za koju se nastavlja dalje lečenje su u domenu hirurške ekspertize i zahtevaju elektivan, to jest planiran pristup, koji je u suštini optimum zbrinjavanja takve vrste povreda. Ništa neočekivano. Najvažnije da je u ovom momentu ona stabilno i dobro - navodi dr Lazarević.
Maloletni učenik Prve tehničke škole sumnjiči se da je juče pucao u toj školi i povredio dve osobe zbog čega mu je sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio pritvor do 30 dana.
(Tanjug)
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