TEŠKO POVREDIO BICIKLISTU: Saobraćajna nesreća u Leskovcu, uhapšen vozač automobila
PRIPADNICI policije u Leskovcu uhapsili su K.M. (49), iz okoline ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
On se sumnjiči da je u utorak, u okolini Leskovca, upravljajući putničkim vozilom udario sedamdesetpetogodišnjeg biciklistu, nakon čega se udaljio sa mesta događaja, dok je muškarac koji je upravljao biciklom zadobio teške telesne povrede.
Intenzivnim radom, policija je identifikovala osumnjičenog i njemu je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati. Nakon toga će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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