BIVŠA narodna poslanica Nikolina Šljivić, uhapšena u jučerašnjoj akciji "Emisar", vraćena je sa Univerzitetskog kliničkog centra u Republičko javno tužilaštvo nakon što joj je prethodno bilo pozlilo.

Foto: Printskrin Facebook/Nikolina Šljivić - Nikolina Šljivić

Podsećamo, Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud i Mustafa Mustafić, koji su uhapšeni u okviru policijske akcije "Emisar" sprovedeni su juče u Republičko javno tužilaštvo u Banjaluci nakon čega će danas biti ispitani od strane tužioca.

Pre toga, uhapšeni su sprovedeni u Upravu za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske u Zalužanima.

Orića su, po nalogu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, na području Olova uhapsili policijski službenici SIPA i predali u dalju nadležnost MUP-u Republike Srpske.

Osim Orića u akciji je uhapšena nekadašnji poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić, Orićevi saradnici otac i sin Mesud i Mustafa Mustafić, te advokat Siniša Derganc iz Istočnog Sarajeva.

Svi se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, njegovim skrivanjem, bjekstvom i pokušajem lažiranja dokaza u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića 2. avgusta u Istočnom Novom Sarajevu.