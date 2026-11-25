Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Kraljevu, uhapšen je pomoćnik gradonačelnika Kraljeva M.V. zbog sumnje da je sa osumnjičenim V.M. oštetio Komesarijat za izbeglice i migracije za više od milion i po dinara dinara.

G.Šljivić

Kako je sapštilo VJT, M.V. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja, a V.M. pod sumnjom za krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju.

Sumnja se da je, od 20. juna 2023. godine do 10. jula 2023. godine, M.V. postupajući kao predsednik Komisije za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom, bez odluke Komisije i pribavljanja uverenja lokalne poreske administracije, doneo konačnu odluku o dodeli pomoći V.M. koji nije ispunjavao uslove za dodelu ve pomoći jer je već otuđio nepokretnosti koje je imao u vlasništvu.

Na taj načn je M.V., kako se sumnja, pribavio imovinsku korist od ukupno 1.509.641,85 dinara pričinivši štetu Komesarijatu za izbeglice i imigracije RS, a u čemu mu je pomogao V.M. tako što je stvorio uslove za donošenje navedene odluke podnošenjem Zahteva za dodelu pomoći i dostavljanjem overene izjave da nije posedovao nepokretnosti.

G.Šljivić

Kako se navodi u saopštenju, obojica osumnjičenih će u zakonskom rku biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.