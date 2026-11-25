NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni O.S. zbog osnova sumnje da je izvršio krivično delo Nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika i krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika.

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Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da O.S. kao direktor Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ iz Novog Sada, koja je bila investitor nadogradnje sprata iznad dela prizemlja postojeće zgrade škole, kršenjem zakona nije podneo prijavu radova nadležnoj gradskoj upravi, zbog čega građevinskoj inspekciji nije bio omogućen uvid u dokumentaciju i vršenje inspekcijskog nadzora.

- Kako je međuvremenu građevinska dozvola prestala da važi, osumnjičeni O.S. je dana 03.02.2025. godine doneo odluku da se nadograđeni deo škole ne koristi, pa je na taj način pričinjena šteta za školu od 53.890.176,81 dinara, što predstavlja iznos koji je isplaćen DOO „Manevar“ iz Novog Sada za nadogradnju sprata koji se ne koristi, zbog nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Osim toga, kako se dalje dodaje u saopštenju novosadskog VJT, postoje osnovi sumnje da je O.S. kao direktor Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu, dao nalog da se plati faktura „IBS Institut“ DOO Novi Sad od 11.12.2019. godine u iznosu od 95.000 dinara po kojoj usluge nisu izvršene i time pribavio protivpravnu imovinsku korist za „IBS Institut“ DOO u Novom Sadu u iznosu od 95.000,00 dinara i u istom iznosu pričinio štetu za školu.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom O.S. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.