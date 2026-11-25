BUDŽET NOVOG SADA OŠTEĆEN ZA 4 MILIONA: Uhapšen zastupnik Udruženja građana osumnjičeni za zloupotrebu
NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapšen je osumnjičeni Ž.B. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika u vezi sa članom 61 Krivičnog zakonika.
Kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg jabvnog tužilaštva, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „Insomnium“, u periodu od 2020. do 2024. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni Ž.B. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju sedam projekata u ukupnom iznosu od 4.080.000 dinara.
- Aktivnosti na projektima nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile - navodi se u saopštenju novosadskog VJT. - Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 4.080.000 dinara.
Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom Ž.B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.
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