Hapšenja i istraga

PRETEĆI OTELI TRI AUTOMOBILA: Somborska u sardnji sa kolegama iz Beograda uhapsila osumnjičene za iznudu

Ljiljana Preradović

12. 11. 2026. u 10:29

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije i Policijskom upravom za grad Beograd, uhapsili su D. M. (21), M. M. (18), N. C. (20), M. N. (22 i N. K. (132 iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo iznuda.

ПРЕТЕЋИ ОТЕЛИ ТРИ АУТОМОБИЛА: Сомборска у сардњи са колегама из Београда ухапсила осумњичене за изнуду

Foto: Profimedia/Ilustracija

Oni se sumnjiče da su u oktobru, sa jednog auto placa u vlasništvu pedesetčetvorogodišnjeg muškarca, upotrebom pretnje, oduzeli tri automobila, a zatim je jedan od njih nastavio svakodnevno da preti oštećenom i zahteva od njega novac i prepis vozila.

Dva automobila su pronađena, a za trećim automobilom, kao i ostalim članovima grupe policija i dalje traga.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

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