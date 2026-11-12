Hapšenja i istraga

BUDŽET SRBIJE OŠTEĆEN: U Novom Sadu uhapšeni osumnjičeni za Poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost

Ljiljana Preradović

12. 11. 2026. u 10:28

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VIŠE javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je u nastavku akcije sprovedene 21. septembra 2026. godine, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, 12. novembra .2026. godine lišeni slobode osumnjičeni O.D.S. i D.M. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost iz člana 173a. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo Poreska utaja iz člana 225. Krivičnog zakonika i krivično delo Pranje novca u saizvršilaštvu iz člana 245. Krivičnog zakonika.

БУЏЕТ СРБИЈЕ ОШТЕЋЕН: У Новом Саду ухапшени осумњичени за Пореску превару у вези са порезом на додату вредност

FOTO.Lj.P.

Kako se navodi u saopštenju novosadskog Višeg javnog tužilaštva, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1.5.2024. godine do 15.6.2026. godine, osumnjičeni O.D.S. i D.M., kao odgovorna lica privrednog društva „ILLI GROUP“ d.o.o. Novi Sad, izvršili isplatu ukupnog iznosa od 27.273.120,00 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na ime prometa roba i usluga. Zatim, odgovorna lica tih privrednih društava, osumnjičeni I.D., H.G.Z., N.K., N.K. i B.T. kao i još jedan osumnjičeni (koji je u bekstvu i za kojim se intenzivno traga), po prijemu novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos, u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N.K.

Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama, kako se dalje navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu,  osumnjičeni O.D.S. i D.M. su umanjili oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica, te su na ovaj način su oštetili budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 1.389.561,00 dinara kao i da su neosnovano izbegli da obračunaju i plate obavezu poreza na dodatu vrednost za navedeni period u ukupnom iznosu od 4.382.169,00 dinara.

- Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima O.D.S. i D.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok je u odnosu na I.D., H.G.Z., N.K., N.K. i B.T. krivični postupak u toku - navodi se u saopštenju VJT u Novom Sadu.

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U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su R.B. (1979), D.I. (1967), Ž.V. (1977), B.M. (1985), A.K. (1989), M.G. (1983), M.R. (1985) i A.N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je R.B. izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, D.I. se sumnjiči da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, dok se Ž.V., B.M., A.K., M.G, M.R. i A.N. sumnjiče da su izvršili krivično delo pranje novca.

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