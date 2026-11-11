Nesreće

TRAGIČAN KRAJ DRAMATIČNE POTRAGE: Pronađeno telo nestalog starca kod Kragujevca - pas Ikona i spasioci ga našli u potoku

Ana Đokić

11. 11. 2026. u 18:45

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POSLE više od pet sati pretrage spasioci Gorske službe spasavanja i meštani naselja Desimirovac, pronašli su danas telo starijeg čoveka čiji nestanak je prijavljen u nedelju.

ТРАГИЧАН КРАЈ ДРАМАТИЧНЕ ПОТРАГЕ: Пронађено тело несталог старца код Крагујевца - пас Икона и спасиоци га нашли у потоку

FOTO: Lj.P.

Čovek je pronađen bez znakova života, u potoku, u prigradskom naselju u okolini Kragujevca.

Kako se navodi u saopštenju Gorske službe spasavanja, u pretrazi je učestvovao 21 spasilac Gorske službe spasavanja, kao i spasilački pas Ikona, na veoma eksponiranom terenu.

Tokom same akcije spasioci GS S-a koristili su i dronove radi detaljnije pretrage terena. Nakon pronalaska tela Gorska služba spasavanja uradila je i transport do pristupnog puta.

Gorska služba spasavanja zahvalila je svima koji su pomagali u pretrazi i izrazila je najdublje saučešće porodici.

(Tanjug)

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