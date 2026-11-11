OVAKO JE UHAPŠEN RADE BASTA: Sa njim palo još sedam osoba (VIDEO)

U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su R.B. (1979), D.I. (1967), Ž.V. (1977), B.M. (1985), A.K. (1989), M.G. (1983), M.R. (1985) i A.N. (1976), zbog postojanja osnova sumnje da je R.B. izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja, D.I. se sumnjiči da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomaganju, dok se Ž.V., B.M., A.K., M.G, M.R. i A.N. sumnjiče da su izvršili krivično delo pranje novca.

Foto: MUP

Postoje osnovi sumnje da je R.B. u svojstvu službenog lica direktora JKP „Beogradske elektrane“ u periodu od 27. novembra 2020. godine do 1. juna 2022. godine bez osnova doneo deset odluka o dodeli novčanih donacija u ukupnom iznosu od 14.100.000 dinara ka različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima, a sve suprotno Odluci o pomoći registrovanim udruženjima, organizacijama i licima koja nisu zaposlena u JKP „Beogradske elektrane“.

Na osnovu ovih odluka su potom isplaćivane novčane donacije u pojedinačnim iznosima od preko 100.000 dinara, gde je osumnjičena D.I. izvršni direktor za ekonomsko - finansijske poslove JKP „Beogradske elektrane“ i pored znanja o neosnovanosti donacija, realizovala iste u korist primaoca donacija, a na štetu JKP „Beogradske elektrane“.

Postoje osnovi sumnje da je Ž.V. u periodu od 18. juna 2021. godine do 25.marta 2022. godine izvršio krivično delo pranje novca u produženom trajanju u saizvršilaštvu sa M.G. odgovorno lice Konjičkog kluba „MBM2“ iz Beograda, B.M.odgovorno lice Sportskog udruženja malog fudbala „KMF Solunac“ iz Sopota, A.N. odgovorno lice Košarkaškog kluba „Sopot“ iz Sopota, A.K. odgovornoo lice Sportskog udruženja „X- Gym” iz Mladenovca i M.R. odgovorno lice sportskog udruženja „Kobra“ iz Mladenovca, na taj način što su B.M., A.K. , M.G., M.R. i A.N. podnosili molbe za donacije u JKP „Beogradske elektrane“, uz raniji dogovor sa Ž.V. da kao odgovorna lica ovih navedenih udruženja nakon uplate donacije neosnovano izvrše podizanje gotovine u iznosu od oko 90 odsto od ukupnog iznosa uplaćene donacije i da ih njemu predaju u gotovini, a da preostalih oko 10 odsto uplaćene donacije ostane sportskom udruženju koje je donaciju i primilo od JKP „Beogradske elektrane“ i to kao provizija – naknada za prijem novca od donacije, gde je ukupan iznos primljenih donacija iznosio 6.000.000 dinara kroz ukupno osam donacija. Ove iznose podignute u gotovini, osumnjučeni zastupnici udruženja nisu pravdali u knjigovodstvu ili su ih pravdali drugim računima i na ovaj način su stvorili privid namenskog utroška donacije.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, u zakonskom roku, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Uskoro opširnije