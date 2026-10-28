Hapšenja i istraga

GRAD OŠTEĆEN ZA 83 MILIONA: U Novom Sadu uhapšen načelnik Gradske uprave za privredu

Ljiljana Preradović

28. 10. 2026. u 10:54

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NA osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen je osumnjičeni S.B. zbog osnova sumnje da je počinio produženo krivično delo nesavestan rad u službi iz člana 361 Krivičnog zakonika.

ГРАД ОШТЕЋЕН ЗА 83 МИЛИОНА: У Новом Саду ухапшен начелник Градске управе за привреду

FOTO.Lj.P.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, kako se navodi u saopštenju novosadskog  Višeg javnog tužilaštva,  utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni S.B., u periodu od 2020. do zaključno 2025. godine, kao načelnik Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, kršenjem propisa i opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora i na drugi način, očigledno nesavesno postupao u vršenju službe, i to u pogledu kontrole realizacije 126 projekata udruženja koje je finansirao Grad Novi Sad preko Gradske uprave za privredu. Na taj način je Gradu Novom Sadu pričinjena imovinska šteta u ukupnom iznosu od 83.260.000 dinara.

- Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom S.B. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - navodi se u saopštenju VJT u Novom Sadu.

Osim toga, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je, u periodu od 19. februara 2025. godine do 12. oktobra 2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva podnelo 33 optužna akata kojima je obuhvaćeno 386 projekata, za koje postoji opravdana sumnja da su budžetu Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Novog Sada prouzrokovali ukupnu štetu u iznosu od 146.226.136,52 dinara. Do sada su tim povodom u 15 predmeta donete osuđujuće presude, od kojih su u 10 predmeta pravnosnažne.

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