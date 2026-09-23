SMEDEREVAC BUSOM PRENOSIO 390 GRAMA MARUHUANE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su sinoć D. R. (19) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Mup

Policijski službenici su kod D. R. pronašli kesu sa 390 grama marihuane koju je, kako se sumnja, istog dana nabavio u Beogradu i autobusom doneo u Smederevo radi dalje prodaje, saopštila je PU Smederevo.

Kod osumnjičenog je pronađeno i 130 praznih zip kesica koje su, kako se sumnja, bile namenjene za pakovanje marihuane, a pretresom njegove kuće pronađena je i digitalna vagica i drobilica sa tragovima marihuane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.