Hapšenja i istraga

SMEDEREVAC BUSOM PRENOSIO 390 GRAMA MARUHUANE

Јелена Илић
Jelena Ilić

23. 09. 2026. u 13:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili su sinoć D. R. (19) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

СМЕДЕРЕВАЦ БУСОМ ПРЕНОСИО 390 ГРАМА МАРУХУАНЕ

Foto: Mup

Policijski službenici su kod D. R. pronašli kesu sa 390 grama marihuane koju je, kako se sumnja, istog dana nabavio u Beogradu i autobusom doneo u Smederevo radi dalje prodaje, saopštila je PU Smederevo.

Kod osumnjičenog je pronađeno i 130 praznih zip kesica koje su, kako se sumnja, bile namenjene za pakovanje marihuane, a pretresom njegove kuće pronađena je i digitalna vagica i drobilica sa tragovima marihuane.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SKORO KILOGRAM KOKAINA BACILA KROZ PROZOR U SREMČICI, KADA JE VIDELA POLICIJU: Podignuta optužnica protiv tročlane grupe
Hapšenja i istraga

0 0

SKORO KILOGRAM KOKAINA BACILA KROZ PROZOR U SREMČICI, KADA JE VIDELA POLICIJU: Podignuta optužnica protiv tročlane grupe

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miloša G. (27), Damira L. (23) i Jovane K. (23) zbog postojanja opravdane sumnje da su od jula 2025. godine do 3. juna 2026. godine na teritoriji Beograda i Novog Sada, po prethodnom dogovoru, kao grupa neovlašćeno prodavali i radi prodaje prenosili i držali narkotike

23. 09. 2026. u 13:59

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini