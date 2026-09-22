Zločin

OVO SU SUPRUŽNICI KOJI SU STRADALI KOD SMEDEREVA "Novosti" saznaju: Vozač koji je skrivio nesreću bio pod zabranom upravljanja vozilom

Јелена Илић
Jelena Ilić

22. 09. 2026. u 10:46

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VOZAČU teretnog vozila S.M (27) iz Jagodine koji je u ponedeljak na auto-putu kod Smedereva, izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su nastradali supružnici iz Subotice, osim što je bio pod dejstvom nakrotika, ranije je oduzeta vozačka dozvola, i u trenutku udesa juč bio je pod zabranom upravljanja motornim vozilom, saznaju "Novosti".

ОВО СУ СУПРУЖНИЦИ КОЈИ СУ СТРАДАЛИ КОД СМЕДЕРЕВА Новости сазнају: Возач који је скривио несрећу био под забраном управљања возилом

Foto: Novosti

Prema našim informacija,a, dozvola mu je zbog prekšaja u saobraćaju oduzeta na osam meseci.

S.M  je uhapšen posle nesreće, i biće, kako saznajemo,  saslušan sutra u Višem javnom tužilaštvu zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Vozač teretnog vozila je, podsetimo, naleteo na zaustavljenu kolonu u zoni usporenog saobraćaja zbog radova na tm delu puta,  udario u automobil u kojem je bio nastradali bračni par.

U udesu je lančano učestvovao i sanitet, a tri osobe lakše su povređene.

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