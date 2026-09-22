IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 29 VOZAČA: Deset saobraćajnh nezgoda u jednom danu u Južnobačkom okrugu

TOKOM jučerašnjeg dana na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a deset lake telesne povrede.

G.Šljivić

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a deset je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 21. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 347 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 29 vozača i osam vozila, a zadržana su tri vozača, prvi zbog vožnje pod dejstvom alkohola, drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i treći zbog mogućeg odlaska u inostranstvo.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.