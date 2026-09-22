IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 29 VOZAČA: Deset saobraćajnh nezgoda u jednom danu u Južnobačkom okrugu
TOKOM jučerašnjeg dana na području Južnobačkog okruga, dogodilo se deset saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice zadobilo teške, a deset lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se devet saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže, a deset je lakše povređeno.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 21. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 347 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Iz saobraćaja je isključeno 29 vozača i osam vozila, a zadržana su tri vozača, prvi zbog vožnje pod dejstvom alkohola, drugi zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja i treći zbog mogućeg odlaska u inostranstvo.
Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SRBIN STRADAO NA "OKTOBERFESTU": Gondola zgnječila nesrećnog čoveka u zabavnom parku
22. 09. 2026. u 07:51
BIVŠI VODITELj RTS DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Prevezen odmah u bolnicu
21. 09. 2026. u 16:43
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
POMETNjA NA ZAPADU: 2 velike zemlje EU ukidaju sankcije Rusima
PROŠLE nedelje postojeći režim sankcija produžen je za samo sedam dana kako bi ambasadori država članica dobili dodatno vreme za postizanje dogovora.
21. 09. 2026. u 20:26
Komentari (0)