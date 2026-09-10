UHAPŠEN DILER: Akcija pripadnika MUP u Kraljevu
Zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su O.M.(50) iz ovog grada.
Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla dve kesice sa oko 250 grama kanabisa, 41 semenku biljke kanabis, digitalnu vagicu za precizno merenje i drobilicu.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.
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