UHAPŠEN DILER: Akcija pripadnika MUP u Kraljevu

Zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su O.M.(50) iz ovog grada.

G.Šljivić

Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla dve kesice sa oko 250 grama kanabisa, 41 semenku biljke kanabis, digitalnu vagicu za precizno merenje i drobilicu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.