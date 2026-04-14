Prodavao meso bez deklaracije i potvrde o ispravnosti: U Subotici uhapšen vlasnik divlje klanice
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (61) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.
Kako se sumnja, J. D. je kao vlasnik nelegalne klanice, bez dozvola nadležnih organa, prateće dokumentacije i deklaracije, kao i bez provere ispravnosti mesa, stavljao ovu robu u promet, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.
Pretresom prostorija koje osumnjičeni koristi, pronađeno je i oduzeto oko 1.636,65 kilograma neispravnog živog mesa i mesnih prerađevina, koje će biti predato na dalje neškodljivo uništenje.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
