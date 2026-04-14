Hapšenja i istraga

Prodavao meso bez deklaracije i potvrde o ispravnosti: U Subotici uhapšen vlasnik divlje klanice

Ljiljana Preradović

14. 04. 2026. u 20:37

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, u saradnji sa pripadnicima Odeljenja za suzbijanje ekološkog kriminala, Službe za suzbijanje kriminala, UKP i Republičkom veterinarskom inspekcijom, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, uhapsili su J. D. (61) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću i proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda.

Продавао месо без декларације и потврде о исправности: У Суботици ухапшен власник дивље кланице

foto MUP

Kako se sumnja, J. D. je kao vlasnik nelegalne klanice, bez dozvola nadležnih organa, prateće dokumentacije i deklaracije, kao i bez provere ispravnosti mesa, stavljao ovu robu u promet, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

foto MUP

Pretresom prostorija koje osumnjičeni koristi, pronađeno je i oduzeto oko 1.636,65 kilograma neispravnog živog mesa i mesnih prerađevina, koje će biti predato na dalje neškodljivo uništenje.

foto MUP

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi zid i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost
Tip fudbal

0 1

REMONTADA ILI KRAJ BARSINOG EVROPSKOG PUTA? Atletiko je spreman da postavi "zid" i da sve od sebe kako bi sačuvao prednost

VEČERAS nas očekuje sjajna utakmica na "Metropolitanu" gde će se od 21.00 u revanš utakmici četvrtfinala Lige šampiona sastati Atletiko Madrid i Barselona. "Jorgandžije" imaju dva gola prednosti, ali protiv Flikove čete to može veoma brzo da "nestane" i trebali bi da gledamo pravi fudbalski spektakl u šestom ovosezonskom obračunu španskih giganata.

14. 04. 2026. u 11:26

Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja
Suđenja

0 0

Beba živela svega pet pinuta: Novosađanki osumnjičenoj za teško ubistvo novorođenčeta izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja

NOVOSAĐANKI M. K. (40) kojoj se na teret stavlja teško ubistvo svog muškog novorođenčeta, čije je beživotno telo pronađeno 20. oktobra 2025. na travi ispred zgrade sa brojem 48 u Bulevaru cara Lazara u Novom Sadu, danas je u Višem sudu u Novom Sadu izrečena mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdracvstvenoj ustanovi.

14. 04. 2026. u 18:32

Politika
Tenis
Fudbal
Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu

Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu