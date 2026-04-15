Dramatičan snimak pokušaja pljačke u Zemunu (VIDEO)
PREMA objavi portala Zemunske vesti, koja je podeljena uz snimak sigurnosnih kamera, u jednom prodajnom objektu koji se nalazi u okviru jednog tržnog centra u Zemunu zabeležen je pokušaj razbojništv.
Ovaj događaj je izazvao reakcije javnosti, zbog načina na koji se incident odigrao i činjenice da je u potpunosti dokumentovan video-nadzorom.
Na snimku nadzornih kamera vidi se kako nepoznati muškarac, obučen u crne patike, crne pantalone i crni duks sa podignutom kapuljačom preko glave, ulazi u prodavnicu i bez zadržavanja se upućuje direktno ka naplatnom pultu, gde pokušava da iznudi novac od zaposlenih, delujući odlučno i brzo.
U tom trenutku reaguje radnik u objektu, koji koristi biber sprej i poprska napadača, nakon čega se osumnjičeni naglo okreće i, prema snimku, ubrzano napušta prodavnicu, bežeći u nepoznatom pravcu.
Celi događaj odvio se u veoma kratkom vremenskom intervalu, a, prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih.
Prema reakcijama korisnika na društvenim mrežama, objava je izazvala brojne komentare i više desetina interakcija. Dok jedni ističu da je reč o "nelogičnom potezu" i kritikuju sam čin, drugi navode da je potrebno bolje obezbeđenje u tržnim centrima i dodatni nadzor, kako bi se ovakvi incidenti sprečili.
Pojedini komentari ukazuju i na to da su slični slučajevi sve češći, dok ima i onih koji celu situaciju komentarišu sa skepsom i nevericom.
U poslednje vreme sve češće se beleže pokušaji razbojništva u prodajnim objektima i tržnim centrima, koji se uglavnom brzo spreče zahvaljujući reakciji zaposlenih ili obezbeđenja, a dodatno ih karakteriše i to što su često zabeleženi sigurnosnim kamerama, što omogućava lakše utvrđivanje okolnosti i dalji rad nadležnih službi.
BONUS VESTI: SRAMAN SNIMAK IZ BEOGRADA: Muškarac uzeo robu sa trafike i pobegao
ODJEKNULA EKSPLOZIJA U ZEMUNU: Ima povređenih, buknula vatra, službe na terenu
05. 04. 2026. u 20:15
MUŠKARAC PAO SA PUPINOVOG MOSTA: U toku akcija spasavanja
27. 03. 2026. u 17:57
POKUŠAO DA SILUJE MALOLETNU OSOBU U LIFTU: Uhapšen manijak u Zemunu
27. 03. 2026. u 13:57
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
