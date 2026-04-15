Dramatičan snimak pokušaja pljačke u Zemunu (VIDEO)

PREMA objavi portala Zemunske vesti, koja je podeljena uz snimak sigurnosnih kamera, u jednom prodajnom objektu koji se nalazi u okviru jednog tržnog centra u Zemunu zabeležen je pokušaj razbojništv.

Foto: Skrinšot Fejsbuk/Zemunske vesti

Ovaj događaj je izazvao reakcije javnosti, zbog načina na koji se incident odigrao i činjenice da je u potpunosti dokumentovan video-nadzorom.

Na snimku nadzornih kamera vidi se kako nepoznati muškarac, obučen u crne patike, crne pantalone i crni duks sa podignutom kapuljačom preko glave, ulazi u prodavnicu i bez zadržavanja se upućuje direktno ka naplatnom pultu, gde pokušava da iznudi novac od zaposlenih, delujući odlučno i brzo.

U tom trenutku reaguje radnik u objektu, koji koristi biber sprej i poprska napadača, nakon čega se osumnjičeni naglo okreće i, prema snimku, ubrzano napušta prodavnicu, bežeći u nepoznatom pravcu.

Celi događaj odvio se u veoma kratkom vremenskom intervalu, a, prema dostupnim informacijama, nije bilo povređenih.

Prema reakcijama korisnika na društvenim mrežama, objava je izazvala brojne komentare i više desetina interakcija. Dok jedni ističu da je reč o "nelogičnom potezu" i kritikuju sam čin, drugi navode da je potrebno bolje obezbeđenje u tržnim centrima i dodatni nadzor, kako bi se ovakvi incidenti sprečili.

Pojedini komentari ukazuju i na to da su slični slučajevi sve češći, dok ima i onih koji celu situaciju komentarišu sa skepsom i nevericom.

U poslednje vreme sve češće se beleže pokušaji razbojništva u prodajnim objektima i tržnim centrima, koji se uglavnom brzo spreče zahvaljujući reakciji zaposlenih ili obezbeđenja, a dodatno ih karakteriše i to što su često zabeleženi sigurnosnim kamerama, što omogućava lakše utvrđivanje okolnosti i dalji rad nadležnih službi.

BONUS VESTI: SRAMAN SNIMAK IZ BEOGRADA: Muškarac uzeo robu sa trafike i pobegao