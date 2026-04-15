Nesreća na gradilištu na Karaburmi: Muškarac (33) pao sa visine veće od 25 metara
Nesreća se dogodila se oko 9.30 časova na gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa u Višnjici, a, prema prvim informacijama nastradao je muškarac (33).
Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, radnik pao sa visine veće od 25 metara. Na mesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali je, uprkos naporima lekara, muškarac podlegao zadobijenim povredama.
Prema navodima očevidaca, radnik je pao sa platforme koja se nalazila na vrhu zgrade u izgradnji.
Odmah po prijavi, na teren su izašli i pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve relevantne informacije kako bi se utvrdio tačan tok događaja.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: DEVOJKA SE BACILA SA PETOG SPRATA FILOZOFSKOG FAKULTETA
Preporučujemo
ŽENA PALA SA TREĆEG SPRATA, ŽIVOTNO UGROŽENA: Nesreća na Vračaru
04. 04. 2026. u 15:26
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
Komentari (0)