Nesreće

Nesreća na gradilištu na Karaburmi: Muškarac (33) pao sa visine veće od 25 metara

T.J.

15. 04. 2026. u 12:37

Nesreća se dogodila se oko 9.30 časova na gradilištu stambeno-poslovnog kompleksa u Višnjici, a, prema prvim informacijama nastradao je muškarac (33).

Несрећа на градилишту на Карабурми: Мушкарац (33) пао са висине веће од 25 метара

Foto: Printskrin/Iks/ Regionalna TV Banat Vršac

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila kada je, iz za sada nepoznatih razloga, radnik pao sa visine veće od 25 metara. Na mesto nesreće ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je pokušala reanimaciju, ali je, uprkos naporima lekara, muškarac podlegao zadobijenim povredama.

Prema navodima očevidaca, radnik je pao sa platforme koja se nalazila na vrhu zgrade u izgradnji.

Odmah po prijavi, na teren su izašli i pripadnici policije, koji obavljaju uviđaj i prikupljaju sve relevantne informacije kako bi se utvrdio tačan tok događaja.

(Telegraf)

