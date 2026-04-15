Uhapšen zbog 19 kilograma marihuane: U stanu Kikinđanina pronađena droga, on priveden

Policija u Kikindi uhapsila je M. Đ. (28) iz tog grada u čijem je stanu pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

- Privedeni se sumnjiči da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, jer je policija je pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog u Kikindi pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana – saopštila je Policijska uprava u Kikindi.