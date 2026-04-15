Hapšenja i istraga

Uhapšen zbog 19 kilograma marihuane: U stanu Kikinđanina pronađena droga, on priveden

Рада Шегрт
Rada Šegrt

15. 04. 2026. u 14:52

Policija u Kikindi uhapsila je M. Đ. (28) iz tog grada u čijem je stanu pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

Ухапшен због 19 килограма марихуане: У стану Кикинђанина пронађена дрога, он приведен

Foto: R. Šegrt

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

Foto: MUP

Zaplenjena droga

- Privedeni se sumnjiči da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, jer je policija je pretresom stana i drugih prostorija osumnjičenog u Kikindi pronašla više od 19 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana – saopštila je Policijska uprava u Kikindi.

Išla sam kod psihoterapeuta: Anica Lazić progovorila o nasilju koje je doživela - "Lazar mi je bio velika podrška"