"Šokiran sam njome" Tramp: Meloni više nije ista osoba

В. Н.

15. 04. 2026. u 15:25

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp danas je ponovo napao premijerku Italije Đorđu Meloni rekavši da više ne može da ima isti odnos sa njom jer je odbila da mu pomogne u vezi sa ratom u Iranu.

Foto: AP Photo/Evan Vucci, Pool

- (Meloni) je bila negativna. Ko god da je odbio da pruži svoju pomoć u upravljanu situacijom sa Iranom, više nemamo isti odnos sa tom zemljom. Samo da znate, Italija dobija velike količine nafte iz Ormuskog moreuza - rekao je u intervjuu za Foks njuz.

- Ona više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja - ponovio je Tramp.

Tramp je u utorak u telefonskom razgovoru za italijanski Korijere dela Sera rekao da je "šokiran" Melonijevom i da je pogrešno mislio da ona ima hrabrosti koja je potrebna da pomogne SAD u njihovom ratu sa Iranom.

- Đorđa Meloni ne želi da nam pomogne u ratu, ja sam šokiran. Da li se ljudima sviđa činjenica da vaša predsednica ne čini ništa da bi dobila naftu? Da li joj se sviđa? Ne mogu da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti ali sam pogrešio - rekao je Tramp.

(Tanjug)

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

