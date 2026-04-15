"Šokiran sam njome" Tramp: Meloni više nije ista osoba
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp danas je ponovo napao premijerku Italije Đorđu Meloni rekavši da više ne može da ima isti odnos sa njom jer je odbila da mu pomogne u vezi sa ratom u Iranu.
- (Meloni) je bila negativna. Ko god da je odbio da pruži svoju pomoć u upravljanu situacijom sa Iranom, više nemamo isti odnos sa tom zemljom. Samo da znate, Italija dobija velike količine nafte iz Ormuskog moreuza - rekao je u intervjuu za Foks njuz.
- Ona više nije ista osoba, a Italija nikada neće biti ista zemlja - ponovio je Tramp.
Tramp je u utorak u telefonskom razgovoru za italijanski Korijere dela Sera rekao da je "šokiran" Melonijevom i da je pogrešno mislio da ona ima hrabrosti koja je potrebna da pomogne SAD u njihovom ratu sa Iranom.
- Đorđa Meloni ne želi da nam pomogne u ratu, ja sam šokiran. Da li se ljudima sviđa činjenica da vaša predsednica ne čini ništa da bi dobila naftu? Da li joj se sviđa? Ne mogu da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti ali sam pogrešio - rekao je Tramp.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Tramp najavio trajno otvaranje Ormuza za Kinu i svet: Pristali su da ne šalju oružje Iranu
15. 04. 2026. u 15:06
"Odnosi SAD i Velike Britanije tužni" Tramp: Britanska imigraciona politika luda
15. 04. 2026. u 13:48
Novi potez Trampa razbesneće Sija: Preti veliki sukob pred sastanak dva lidera
15. 04. 2026. u 13:10
"Trenutno nema takvih planova": Kremlj o sastanku Putina i Trampa u Kini
15. 04. 2026. u 11:58
Udar na srpske svetinje: Kako je mržnja prema državi i SPC pretvorila Novi Sad u poporište napada
Suština srpskog autošovinizma najbolje se vidi u hrvatskom ogledalu. Tom antinarodnom i antinacionalnom (samo)razumevanju, pratećoj ideologiji i njenoj paranaučnoj potki, skloni su elitni „učeni“ Srbi koje vidim kao protiv doma spremne.
15. 04. 2026. u 14:36
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
