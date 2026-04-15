Hag krio da je Ratko Mladić imao moždani udar: Sin Darko otkrio nove detalje, situacija nije dobra

RATKO Mladić, ratni komandant Vojske Republike Srpske, veliki srpski heroj, doživeo je u petak moždani udar u pritvoru haškog kazamata!

Foto: Printskrin/Jutjub/Rubikon

General Mladić je nakon moždanog udara prebačen u bolnicu, ali je odmah nakon toga vraćen u pritvor iako više ne može ni da sedne ni u invalidska kolica.

Ono što je još veći skandal jeste da je vest o Ratkovom moždanom udaru skrivana od porodice i javnosti.

Ovim povodom se za Informer televiziju uključio Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića.

- General Ratko Mladić doživeo je lakši moždani udar i sada je u jako teškom stanju. On je bio prebačen u bolnicu, pa su ga istog dana vratili u pritvorsku jedinicu. U petak smo stupili u kontakt, izgubio je moć govora. Saopšteno da je prebačen u civilnu bonicu, uradili skeniranje, nalaze i da smatraju da je imao blagi moždani udar. Čuli smo se zatim i progovorio je, ali mnogo lošije nego pre toga. Tražio sam da nam pošalju što pre te nalaze i skenove, dobio sam usmeno obećanje da ćemo dobiti u ponedeljak. Do danas nismo dobili. Očekivali smo da će biti bolje i da će naši lekari moći da ocene i da daju mišljenje. Danas sam ponovo tražio dokumentaciju. Od subote mu se stanje pogoršava i to nas zabrinjava. Ovaj put kao da sve ide u pogrešnom pravcu - rekao je Mladić.

Mladić je istakao da Hag menja pravila kako njima odgovara u vezi sa teško bolesnim zatvorenicima.

- Oni imaju pravila koja menjaju svako malo. Ljudi su ranije puštani da se leče, ali u slučaju mog oca i generala Pavkovića to nije slučaj. Predsednica Haga ih je diskriminisala - rekao je Darko.

Generalov sin je naglasio šta sad može da se radi.

- Možemo da tražimo ponovni otpust na lečenje u Srbiju, pritom je Srbija u tom smislu dala sve garancije, kao što je bilo i ranije. Ono što država može, a za šta su i druge države spremne da podrže, da se u Ujedinjenim nacijama pokrene pitanje donošenja odluka u Hagu. Oni dovode ljude do smrti, a nisu u stanju da im pruže uslove da imaju neophodnu negu. Osim što će odbrana i porodica da traže otpust, iako ne očekujem da će da ga puste, čak i ako će možda umreti za koji dan. Složićete se da je to neki vid smrtne kazne, iako na nju zvanično nije osuđen. On je osuđen na zatvor, a ne na smrt - naglasio je Mladić.

Darko Mladić se osvrnuo i na uslove u pritvoru.

- On se nalazi u novom krilu te bolnice i to sve lepo izgleda. To je neka vrsta jače ambulante, oni nisu stacionar, za bilo kakvu pretragu ili skener moraju da ga transportuju u civilnu bolnicu gde da kratko zadržavaju i vraćaju u pritvor. Ti uslovi nisu dovoljni. Mi imamo mnogo pitanja na koja nismo dobili odgovore i to više od dve godine. On bi trebao da dođe u Srbiju u bolnicu kako bismo utvrdili šta mu je - rekao je Mladić.

Podsetimo, Ratko Mladić je imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima. Oduzeta mu je cela desna strana. Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

(Informer)

BONUS VIDEO: Šokantna saznanja posle suđenja Selakoviću: Organizovana kriminalna grupu pljačkala državni budžet