Svet u neverici: Evo šta je upravo uradio Hamad Međedović!
Najnovije vesti iz tenisa su iznenađujuće.
A za Srbiju - fenomenalne.
Naime, naš teniski reprerezentativac Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u osmini finala pobedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 36 minuta. De Minor je bio apsolutni favorit, jer je zvanično sedmi teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi.
Pritom, naš teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije.
Međedović je prvi set osvojio posle brejka u osmom gemu, a iako je De Minor je vodio sa 4:1 u drugoj deonici, srpski reprezentativac je osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.
On će u četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).
ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.
