Tenis

Svet u neverici: Evo šta je upravo uradio Hamad Međedović!

Новости онлине

15. 04. 2026. u 15:54

Najnovije vesti iz tenisa su iznenađujuće.

Свет у неверици: Ево шта је управо урадио Хамад Међедовић!

Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

A za Srbiju - fenomenalne.

Naime, naš teniski reprerezentativac Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u osmini finala pobedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 36 minuta. De Minor je bio apsolutni favorit, jer je zvanično sedmi teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi. 

Pritom, naš teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije.

Međedović je prvi set osvojio posle brejka u osmom gemu, a iako je De Minor je vodio sa 4:1 u drugoj deonici, srpski reprezentativac je osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

On će u četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

