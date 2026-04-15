Svet u neverici: Evo šta je upravo uradio Hamad Međedović!

Najnovije vesti iz tenisa su iznenađujuće.

Foto: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

A za Srbiju - fenomenalne.

Naime, naš teniski reprerezentativac Hamad Međedović plasirao se u četvrtfinale ATP turnira u Barseloni, pošto je danas u osmini finala pobedio Australijanca Aleksa de Minora rezultatom 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 36 minuta. De Minor je bio apsolutni favorit, jer je zvanično sedmi teniser sveta, dok je Međedović 88. na ATP listi.

Pritom, naš teniser je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije.

Međedović je prvi set osvojio posle brejka u osmom gemu, a iako je De Minor je vodio sa 4:1 u drugoj deonici, srpski reprezentativac je osvojio pet uzastopnih gemova i posle preokreta došao do pobede i plasmana u narednu rundu takmičenja.

On će u četvrtfinalu igrati protiv Portugalca Nuna Boržesa, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 7:6 (7:4).

ATP turnir u Barseloni igra se na šljaci za nagradni fond od 2.950.310 evra.

