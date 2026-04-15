Drama u Persijskom zalivu: Srušio se jedan od najskupljih američkih dronova

MORNARICA Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da se izviđačka bespilotna letelica MQ-4C Triton srušila u regionu Persijskog zaliva, navodeći da je reč o "nesreći", dok su pojedini izvori ranije tvrdili da je letelicu oborila iranska protivvazdušna odbrana.

Dron je nestao sa sistema za praćenje letova tokom misije iznad Persijskog zaliva, što je izazvalo spekulacije da ga je oborila iranska protivvazdušna odbrana, preneo je portal Pres TV.

MQ-4C Triton spada među najređe i najskuplje bespilotne letelice u upotrebi u američkoj mornarici, a procenjuje se da njegova vrednost iznosi između 235 i 250 miliona dolara.

Zbog visoke cene u upotrebi je oko 20 primeraka.

Letelica je derivat drona "Global Hawk" i namenjena je pomorskom nadzoru na velikim daljinama. Ima domet veći od 13.000 kilometara i opremljena je radarom AN/ZPY-3 koji omogućava nadzor od 360 stepeni i praćenje brodova na velikim površinama mora.

Prema dostupnim podacima, dron je neposredno pre nestanka naglo izgubio visinu, sa oko 15.000 metara na manje od 3.000 metara. U tom trenutku emitovao je signale za vanrednu situaciju - najpre kod 7400, koji označava gubitak komunikacije sa kontrolom leta, a zatim i kod 7700, koji označava opštu vanrednu situaciju.

Američka mornarica je saopštila da se letelica verovatno vraćala u svoju bazu u vazduhoplovnoj stanici Sigonela u Italiji nakon misije nadzora nad Persijskim zalivom i Ormuskim moreuzom.

Incident je podsetio na slučaj iz 2019. godine, kad su iranske snage oborile američki dron RQ-4 ""Global Hawk" iznad Omanskog zaliva.

Prema navodima medija, izviđačke letelice tipa Triton imaju važnu ulogu u praćenju situacije u Persijskom zalivu i Ormuskim moreuzom, posebno u periodu nestabilnog primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje