Sahranjen čuveni srpski sportski novinar Saša Mikić
Nekadašnji istaknuti sportski novinar RTS-a i vaterpolista ŽAK-a iz Kikinde, Saša Mikić, preminuo je u 63. godini, a danas je sahranjen.
Poslednjih sedmica bio je hospitalizovan u bolnici, nakon što mu se kod kuće zdravstveno stanje pogoršalo.
Pre nego što je zakoračio u novinarske vode, Mikić se bavio vaterpolom, sportom kojem je ostao veran tokom čitave karijere.
Prve novinarske korake načinio je na Radio Indeksu, još tokom studija na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prvi urednik bio mu je Risto Kubura, koji je prepoznao njegov talenat i usmerio ga ka profesionalnom novinarstvu.
Tokom studiranja počinje da radi na Televiziji Beograd, gde ga je, po preporuci kolege sa fakulteta, doveo Rade Popović, autor kultne emisije “Konji preko jure”.
Iz “Beogradske hronike” ubrzo prelazi u sportsku redakciju RTS, gde je izgradio prepoznatljiv stil i autoritet.
Posebno mesto u karijeri ovog novinara zauzima izveštavanje sa velikih vaterpolo takmičenja.
Sve je počelo na Evropskom prvenstvu, 1997. godine, u Sevilji. Tokom dugogodišnje karijere pratio je i komentarisao nastupe reprezentacije Srbije na najvećim međunarodnim smotrama, uključujući i Letnje olimpijske igre 2016, u Rio de Žaneiru, kao i utakmice vodećih srpskih vaterpolo klubova.
Sahrana je održana na gradskom groblju u Kikindi ove srede od 14 časova.
Komentari (0)